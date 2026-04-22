“No es una broma, es un delito”: la advertencia de la ministra Montaldo ante la ola de amenazas en las escuelas En diálogo con El Matutino, la ministra Susana Montaldo brindó detalles sobre el protocolo que se activa en las instituciones ante las recientes amenazas. Remarcó la importancia de reflexionar junto a los estudiantes y la familia para comprender la gravedad de los hechos.

La provincia de Tucumán se encuentra en estado de alerta ante la reiterada aparición de amenazas en diversas instituciones educativas. Uno de los últimos episodios obligó a activar de urgencia los protocolos de seguridad tras el hallazgo de un escrito intimidatorio en el baño de niñas de nivel primario en un establecimiento de la capital.

Ante este preocupante escenario, la ministra de Educación de la provincia, Susana Montaldo, conversó con el equipo de El Ocho para brindar detalles sobre las medidas adoptadas y reflexionar sobre el trasfondo de esta problemática.

Protocolos activados: cómo se acciona ante una amenaza

La ministra explicó que, tras tomar conocimiento de un mensaje intimidatorio, se activa de manera inmediata el protocolo diseñado por el Gabinete Psicopedagógico y el Servicio Social Escolar. “El primer paso, cuando se descubre un escrito de este tipo, es llamar a los alumnos, indagar para ver si se descubre quién fue. De todas maneras, ya los preceptores y profesores están preparados para analizar el tema y mostrar que una amenaza de muerte no es una broma, es un delito que tiene consecuencias para sí mismo y para su familia”, detalló Montaldo.

Ante la consulta sobre las sanciones, la funcionaria indicó que la respuesta va más allá de un castigo. “Hacemos una reflexión sobre el tema para ir viendo cómo trabajar sobre esto en la escuela”, afirmó, destacando la necesidad de comprender los motivos detrás de este tipo de conductas.

El llamado a la familia y la preocupación por las redes

Un punto clave en el análisis de la ministra fue el rol de la familia y el impacto de las redes sociales. “Se suma ahora el tema de las redes. No todos los padres controlan los sitios a los que ingresan los chicos. En esto todos tenemos que concientizarnos y trabajar”, enfatizó.

Montaldo subrayó que la escuela es el primer espacio de convivencia social para los niños, por lo que es fundamental enseñarles allí la diferencia entre una broma y una amenaza real. “No es tanto el bullying, el acoso a otro niño, sino poner en peligro a la escuela con una broma que no es broma, sino que es un delito amenazar de muerte a otro. Es algo que no debe ocurrir”. En este sentido, remarcó la importancia de trabajar en conjunto con las familias, quienes también son convocadas para abordar la situación.

Escucha activa y pedagogía del cuidado

Consultada sobre la complejidad de la situación social actual y el estado emocional de los estudiantes, la ministra recordó un relevamiento realizado el año anterior con 500 chicos de secundaria. “Señalaron que los dos problemas fundamentales son la falta de escucha en la familia y el suicidio”, advirtió.

Frente a esta realidad, Montaldo hizo un llamado a recuperar los espacios de diálogo. “Todos los adultos tenemos que resguardar un espacio de estar con los chicos, dejar todos los celulares, escucharnos, mirarnos a la cara, saber qué ven los chicos, qué piensan, qué les pasa, qué les aflige, qué quieren”, expresó.

La funcionaria concluyó destacando la necesidad de aplicar una “pedagogía del cuidado”, donde todas las asignaturas escolares estén asociadas a la promoción de una buena convivencia y al bienestar de los estudiantes. “Necesitamos formar chicos sanos, pujantes”, finalizó la ministra Montaldo en su diálogo con El Ocho.