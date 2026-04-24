Amenazas de tiroteo: alumnos del Gymnasium lanzaron una campaña en redes para concientizar "Estas cosas no son bromas, y queremos concientizar tanto a los alumnos como a las familias", expresaron. Además, apuntaron a la falta de apoyo psicológico.

Frente a la preocupante ola de amenazas de tiroteos que mantiene en vilo a las instituciones educativas de Tucumán, los propios estudiantes decidieron no quedarse de brazos cruzados. Alumnos del Gymnasium tomaron la iniciativa y lanzaron una campaña de concientización a través de las redes sociales, buscando llevar un mensaje de reflexión tanto a sus pares como a los adultos.

En diálogo con nuestro medio, Benjamín y Joaquín compartieron los motivos que los llevaron a actuar y su visión sobre la compleja situación que atraviesan las escuelas.

Un mensaje desde las redes sociales

La campaña consiste en una serie de videos difundidos en las plataformas digitales. “Nosotros estábamos scrolleando en las redes sociales y vimos una serie de videos que se estaban dando a nivel nacional por todo el tema de las amenazas de tiroteo. Se nos ocurrió la idea de por qué no hacerlo acá, por qué no llevar ese mensaje a nuestra comunidad y que otros centros de estudiantes también lleven a cabo esa iniciativa”, explicó Benjamín.

El objetivo central de los estudiantes es dejar en claro la gravedad de estos hechos. “Concientizar en todo lo que está pasando, porque esta violencia viene de todos lados. No solo viene de parte de los alumnos, sino que también viene de los padres. Nos pareció muy importante concientizar ya que a nivel nacional se estaba haciendo mucho y en Tucumán no vimos mucha iniciativa”, detallaron, remarcando que una amenaza de muerte no puede ser tomada como una simple broma.

El pedido de apoyo emocional: “Es falta de escucha”

Más allá de repudiar las amenazas, los alumnos del Gymnasium pusieron el foco en las causas profundas que, a su entender, motivan este tipo de acciones. Según su análisis, detrás de estas intimidaciones hay un pedido de ayuda silencioso.

“Nosotros creemos que es un tipo de llamado de atención hacia la gente y hacia la sociedad, porque quizás esa atención que no le dan en su casa o en otros lados intentan buscarla de esa manera”, reflexionaron.

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En este sentido, los jóvenes reclamaron mayor contención emocional y psicológica, no solo en el ámbito familiar, sino también dentro de las instituciones. “Yo lo llamaría falta de apoyo emocional, psicológico, por parte de los padres y también siento que en las instituciones escolares podemos hacer ese apoyo que les está faltando a los chicos”, agregaron.

El rol de los adultos: comunicación y respeto

Al ser consultados sobre qué esperan de los adultos frente a esta crisis, los estudiantes fueron contundentes: necesitan ser escuchados. “Para mí la comunicación es lo más importante. Más allá de todo el apoyo económico, el hecho de sentir cariño por los profesores, el respeto hacia nosotros que somos los chicos y nosotros como chicos respetar a las autoridades. Ese acompañamiento se lleva a cabo desde lo principal que es la comunicación y el habla con todos en general”, concluyeron.

La iniciativa del Gymnasium busca encender una luz de alarma y generar un espacio de diálogo genuino, recordando que, detrás de las amenazas que alteran la paz de las escuelas, hay jóvenes que están pidiendo a gritos ser escuchados.