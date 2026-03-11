Anoche se produjo un voraz incendio en una casa El fuego se desató en la intersección de Cariola y Martín Fierro. Varias dotaciones combatieron las llamas.

Un incendio de grandes proporciones se desató este martes en Yerba Buena y provocó la destrucción total de una vivienda de gran porte, según informaron los bomberos que trabajan en el lugar.

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Cariola y Martín Fierro, donde se desplegó un amplio operativo para intentar controlar las llamas.

De acuerdo con el parte difundido por Bomberos Voluntarios de Yerba Buena, al menos seis dotaciones trabajaron en el lugar para combatir el fuego.

Amplio operativo de emergencia

Del operativo participaron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Yerba Buena, además de unidades provenientes de El Manantial, San Miguel y personal de la División Policía.

Las primeras informaciones indican que el incendio habría provocado pérdidas totales en el inmueble, aunque todavía se investigan las causas que originaron el foco ígneo.

Por la magnitud del siniestro, el sector permanece bajo operativo de emergencia, con personal trabajando intensamente para evitar que las llamas se propaguen a viviendas cercanas.

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios adelantaron que ampliarán la información a medida que avance el operativo y se conozcan más detalles sobre el incendio.

Fuente La Gaceta