Cómo están las rutas tucumanas a raíz de las tormentas

El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público informa, por medio de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), el estado de las rutas provinciales y nacionales, afectadas por la intensa caída de lluvia en las últimas 48 horas en todo el territorio provincial.

En ese marco, uno de los sectores más afectados La Madrid, al sur de la provincia, donde el agua proveniente del desborde del río Marapa ingresó al pueblo afectando viviendas, por lo que se procederá al corte de la RN 157 para poder drenar el agua del pueblo.

Estado de las rutas:

RN 157 – Se procederá en el transcurso de la mañana al corte total de la ruta.

RPN 323 – Tramo RN 9 – Santa Rosa de Leales. Corte total para drenar agua.

RPN 334 – Tramo Taco Ralo – La Cocha. Transito interrumpido en el arroyo San Francisco.

RPN 308 – Tramo Escaba: Tránsito interrumpido. Situación de derrumbe ocupando la totalidad de la calzada.

RPN 338 – a 400 metros de la Comisaría de El Corte. Transito interrumpido. Situación: árbol caído obstruyendo la totalidad de la calzada.

RPN 304 – Intersección RPN 310, Dique El Cajón. Circular con precaución por presencia de agua en la calzada.

RPN 341 – Tramo Km 31. Tránsito cortado temporalmente. Situación: habilitación de paso alternativo únicamente para peatones y motos. Interviene personal de Vialidad en el lugar.

RPN 338 – Tramo Km1, inmediaciones de la Comisaría. Tránsito interrumpido. Situación: caída de árbol obstruyendo calzada. Interviene personal de la DPV en la zona para despejar la calzada.

RPN 338 – Tramo camino a Villa Nougués, a 300 metros del salón Las Marías. Circular con precaución. Situación: árbol caído obstruyendo la mitad de la calzada.

En las demás rutas tanto nacionales como provinciales, se recomienda transitar con precaución.

Fuente Comunicación Tucumán