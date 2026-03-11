El Municipio lleva asistencia y trabaja para solucionar anegamientos en zonas de la capital afectadas por el temporal Equipos municipales recorren barrios afectados, acercan servicios a las familias y despliegan tareas para desagotar el agua pluvial. Con la intervención de un centenar de operarios, los trabajos incluyen drenaje del agua estancada con camiones Vactor, desagote de pozos, limpieza de desagües y poda de árboles.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán lleva adelante un operativo especial en distintos barrios de la capital para asistir a las familias, facilitar el drenaje del agua pluvial y dar solución los anegamientos que se produjeron a causa de la intensa tormenta de este martes.

Más de 100 operarios intervienen en las tareas que se desarrollan en los Barrios Ampliación Alejandro Heredia, 2 de Abril, Nueva Esperanza, 360 Viviendas y Policial 4, entre otras zonas afectadas.

Funcionarios de la Intendencia capitalina inspeccionan los trabajos que realizan distintas reparticiones del Municipio con el objetivo de resguardar la seguridad de los vecinos, monitorear los lugares en riesgo, dar respuesta en los puntos afectados y reforzar la prevención.

Uno de los barrios donde se acumuló gran cantidad de agua pluvial es el Ampliación Alejandro Heredia, ubicado a la altura de Congreso al 3900, en la zona sur de la ciudad, donde se acercaron para supervisar los trabajos la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano; el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Fernández; el secretario de Servicios Públicos, Luciano Chincarini; la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julieta Migliavacca; y la secretaria de Atención al Ciudadano, Sofía Prado, entre otras autoridades.

MIRA TAMBIÉN Desplegaron asistencia preventiva para familias afectadas por las inundaciones

Giuliano enfatizó el esfuerzo conjunto entre las Secretarías y Direcciones del Municipio para brindar soluciones. “Está el equipo de Ambiente, Servicios Públicos, tenemos a Defensa Civil que estuvo toda la noche y estamos con todas las áreas sociales verificando si hay niños, si necesitan ayuda, asistencia médica. Nos ocupamos primero de que el agua pueda escurrir rápido. Estuvimos viendo situaciones puntuales y también estamos en la prevención con la limpieza los 365 días del año”, remarcó.

La funcionaria puntualizó que para retirar el agua estancada se utiliza un camión especializado denominado Vactor, diseñado especialmente para la limpieza y mantenimiento de desagües pluviales, equipado con sistemas de succión y de presión (Hidrojet), que permite desobstruir los conductos y al mismo tiempo succionar grandes cantidades de residuos líquidos y sólidos de las redes subterráneas.

“La Municipalidad a cargo de la intendenta, de la doctora Rossana Chahla, está presente con los distintos equipos operativos en cada uno de los puntos de la ciudad que tuvieron más anegamientos. Ayer llovió mucho en muy poco tiempo, 130 milímetros, y quedó agua anegada que estamos sacando de manera rápida y efectiva con estos camiones Vactor que la intendenta se aseguró de tenerlos”, expresó la secretaria de Gobierno, al tiempo que informó que idénticas labores se realizarán en otros vecindarios anegados.

MIRA TAMBIÉN Cómo están las rutas tucumanas a raíz de las tormentas

“Con este tipo de tecnología como los camiones Vactor podemos liberar el agua y también limpiar, desobstruir todos los pluviales que tenemos en los distintos barrios que por las pendientes y por cuestiones estructurales desde hace muchísimos años tienden a concentrar más agua”, especificó.

“Tenemos un trabajo previo que se viene articulando con la mayoría de las áreas operativas, durante la tormenta estuvimos trabajando y esto es el post tormenta: el llegar al vecino, buscar cuáles son sus necesidades, escucharlo y darle solución”, señaló Rubén Fernández.

El subsecretario de Seguridad Ciudadana explicó que la asistencia incluye la entrega de agua potable, la distribución de repelentes y la escucha activa para saber cuales son las necesidades inmediatas de los vecinos.

MIRA TAMBIÉN Piden evitar ríos y canales por las fuertes lluvias en la provincia

“En el caso puntual de calle Congreso al 3900, más de 100 operarios de seis reparticiones operativas están trabajando y desagotando con los camiones desobstructores las calles que están anegadas. Aparte se está realizando una limpieza para que haya mejor escurrimiento”, agregó.

Por su parte, la secretaria de Ambiente, Julieta Migliavacca, precisó que otro servicio que está acercando el Municipio es el desagote de pozos sépticos con camiones atmosféricos. “Esta es una zona donde muchas viviendas tienen pozos, que en estos momentos se saturan, así que estamos desagotando los pozos de las familias que lo necesitan”, especificó.

“Con las inclemencias climáticas tenemos que trabajar todos juntos, acompañando a los vecinos para que puedan pasar esta difícil situación”, cerró.

MIRA TAMBIÉN Anoche se produjo un voraz incendio en una casa

Los vecinos valoraron la intervención municipal. “Desde anoche, gracias a Dios, recibimos asistencia. Está llegando toda esta ayuda del Municipio. Están desagotando las calles y nos van a dar una solución. Nos están diciendo que nos van a hacer un cordón cuneta y que van a limpiar la calle para que no tengamos tantas inundaciones”, comentó Paola Carrizo.

De manera paralela, en distintos puntos de la ciudad se refuerza la poda preventiva de árboles y se están atendiendo emergencias relacionadas con el arbolado urbano. Por ejemplo, grúas y bateas estuvieron este miércoles en Castro Barros 176, en avenida de Circunvalación a la altura de Transportes 9 de Julio, y en Vicente Galle 2351, entre otras direcciones.

Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán