Apartaron de la Fuerza al empleado policial acusado de un homicidio El ministro de Seguridad de la provincia de Tucumán, Eugenio Agüero Gamboa, informó que el mismo día del hecho se tomó la medida.

El fin de semana pasado se registraron hechos donde perdieron la vida varias personas en diferentes circunstancias. “Todos los autores están identificados, detenidos y puestos a disposición de la Justicia”, sostuvo el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa.

Puntualmente sobre el caso que tuvo lugar en Villa Angelina donde un efectivo policial fue acusado de un homicidio, Agüero Gamboa, confirmó que fue expulsado de la fuerza. “Ningún policía puede estar acusado de un delito y estar prestando servicio, menos si está en período de prueba. El mismo domingo, el jefe y subjefe dispusieron apartar a este personal de la fuerza”.

El jefe de Policía, comisario Joaquín Girvau, también abordó el tema: “es una conducta que no tendría que haber tenido desde el primer momento. La Justicia actuó rápidamente y ahora la Fiscalía va a avanzar”.

“Creemos que las dos mujeres que estuvieron con él deben ser imputadas”, agregó.

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“Esto da mucha vergüenza y bronca porque estas actitudes no las vamos a dejar pasar. Este empleado ya no es parte de las filas policiales porque es una falta gravísima”, indicó Girvau.

Fuente LV12

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