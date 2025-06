Aprehendieron a ex funcionarios de la Municipalidad de Alberdi Pablo Barrionuevo, Albano Leru y José Funes quedaron a disposición de la Justicia.

En un sorpresivo operativo que se está realizando en la ciudad de Alberdi, la Policía fue a detener a dos ex funcionarios del municipio, a un ex concejal y a un gremialista por la causa que investiga la viralización del audio en el que se revelaron supuestos vínculos de empleados municipales con narcos de esa localidad. Según confirmaron fuentes policiales y judiciales, los detenidos son: el ex secretario de Hacienda, José Roldán, ex secretario de Acción Social, Pablo Barrionuevo alias “Maceta”, el ex edil Albano Leru, y el representante de ATE y CTA, José “Cuchamota” Funes.

En la lista de los detenidos aparece Roldán, que también está siendo investigado por la Justicia Federal por integrar una asociación ilícita, lavado de activos y narcotráfico, delitos que también se le atribuyen al ex intendente Luis Campos, a la legisladora Sandra Figueroa y al supuesto empresario de la construcción, Roque “Chipi” Giménez.

Por otra parte, también fue sorpresiva la aprehensión de Funes, ya que fue uno de las personas que venía denunciando los vínculos del poder de Alberdi con el narcotráfico y las irregularidades con la obra pública. Incluso, fue citado a declarar como testigo por el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz.

La medida fue solicitada por la fiscala Mónica García de Targa un día después de que informara que se ampliaría la investigación en contra del ex intendente Campos, al que ahora se le atribuirían los delitos de intimidación pública, encubrimiento agravado e incumplimiento a los deberes de funcionario público.

A Giménez, el supuesto empresario que grabó la conversación que mantuvo con Campos y que generó el escándalo por el audio viralizado y la posterior intervención de Alberdi, ya se le dictó la prisión preventiva por seis meses, medida que está cumpliendo en el penal de Benjamín Paz. Fue acusado de intimidación pública.

Fuente La Gaceta