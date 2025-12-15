Arribó el primer vuelo de Lima y Tucumán se consolida en el mercado internacional Bajo una persistente llovizna, aterrizó esta madrugada en el aeropuerto Benjamín Matienzo el vuelo inaugural de LATAM. Autoridades y representantes del sector turístico recibieron a los pasajeros con un agasajo especial, destacando la importancia estratégica de conectar con el hub de Perú.

En un hecho que marca un hito para la conectividad de la provincia, Tucumán recibió durante la madrugada de este lunes el primer vuelo directo procedente de Lima, Perú. La aeronave de LATAM Airlines tocó la pista del Aeropuerto Internacional Teniente General Benjamín Matienzo exactamente a las 5:03 horas, bajo condiciones climáticas de llovizna, inaugurando formalmente una ruta considerada vital para el desarrollo turístico local.

El Ente Tucumán Turismo (ETT) organizó un operativo especial de bienvenida para los pasajeros que arribaron en este vuelo inaugural. En un sector diferenciado de la terminal, los visitantes fueron recibidos con un desayuno y obsequios que incluían productos regionales. La recepción tuvo un fuerte componente cultural: el músico Diego Molina interpretó canciones del repertorio folclórico tucumano, mientras que el grupo “Los Intérpretes” aportó color histórico personificando a figuras de época.

La comitiva oficial estuvo encabezada por el presidente del ETT, Domingo Amaya, quien estuvo acompañado por referentes del sector privado y público, entre ellos Héctor Viñuales, de la Cámara de Turismo, y Ernesto Gettar, de la Unión de Hoteleros.

Durante el acto de corte de cintas, realizado posteriormente para despedir a los pasajeros que partían desde Tucumán hacia Lima, Amaya enfatizó la relevancia logística de esta operación. El funcionario destacó que la conexión con Lima vincula a la provincia con un “hub internacional estratégico”, abriendo una nueva puerta de entrada para el turismo extranjero interesado en la historia y autenticidad del destino.

Por su parte, desde el sector privado celebraron el regreso de la ruta. Héctor Viñuales calificó el arribo de la aerolínea como un “voto de confianza” para el destino, subrayando que esto se traducirá en mayor visibilidad para los operadores, generación de empleo y nuevas oportunidades comerciales.