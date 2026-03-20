Así funcionarán los servicios municipales el 23 y 24 de marzo Algunos servicios del Municipio capitalino quedarán reducidos durante esas jornadas.

El lunes 23 de marzo, día no laborable con fines turísticos, y el martes 24 de marzo, feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, los servicios de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán se brindarán de la siguiente manera:

Asistencia Pública (Chacabuco 239): durante el fin de semana largo no habrá atención en consultorios. Se atenderán emergencias en la guardia médica, de enfermería y odontología, que funciona las 24 horas, todos los días. Se solicita concurrir con DNI y barbijo.

Ómnibus: circularán con la frecuencia de días domingos.

Cementerios municipales: los cementerios del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300), abrirán en su horario normal, de 8 a 12 h y 15 a 18 h.

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Recolección de Residuos: el lunes 23 el servicio se cumplirá con normalidad. El martes 24 no habrá recolección de residuos.

Mercado Municipal Dorrego (avenida Roca y Marina Alfaro): El lunes 23 de marzo atenderá de manera normal, de 9 a 15.30 h y de 18 a 21.30 h, y el martes 24 no abrirá sus puertas.

Oficina de la Dirección de Respuesta Rápida (San Lorenzo 1270): no habrá atención presencial, al igual que en otras oficinas administrativas de la comuna capitalina. A partir del miércoles 25 volverá a abrir de 8 a 18 h, para continuar con la entrega gratuita de la tarjeta del programa SUBEM para estudiantes de nivel primario, secundario, terciario y universitario que viven en San Miguel de Tucumán y asisten a establecimientos públicos en la capital.

Recepción de reclamos: se recuerda a los vecinos que a través de la App Ciudad SMT pueden realizar pedidos y reclamos sobre diversos temas, como estado de calles, alumbrado público, basurales, tránsito, arbolado, semáforos y transporte, entre otros.

Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán