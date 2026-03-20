El Gobierno provincial firmó el acuerdo salarial con APEMyS El acuerdo estable el aumento del 11% y la recomposición del salario de forma automática, según los índices del Indec, cada tres meses. Se trata de la octava negociación por los salarios en la gestión de Jaldo.

El gobernador Osvaldo Jaldo firmó un nuevo acuerdo salarial con representantes de la Agremiación del Personal de Enseñanza Media y Superior (APEMyS). El acto se celebró en el antedespacho de Casa de Gobierno, con la participación de ministros del Poder Ejecutivo, y completó la ronda de negociaciones con los gremios docentes.

Durante el encuentro, el mandatario provincial valoró el cierre de la negociación con el último gremio del sector y destacó el esfuerzo sostenido de la docencia en el sistema educativo. En ese sentido, Jaldo afirmó: “Este es el último gremio con el cual estamos cerrando el acuerdo salarial. Destacamos el esfuerzo que hacen cada uno de ustedes para llegar a las aulas y poder enseñar, y escuchar la problemática de muchos jóvenes que hoy llevan desde sus casas. Por eso, esto es todo un trabajo en conjunto que va mucho más allá de las cuestiones pedagógicas. Esto va mucho más allá de limitarnos exclusivamente a la función que cada uno tenemos”.

Estuvieron presentes el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad; la ministra de Educación, Susana Montaldo; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; el secretario de Acción Política y Comunitaria, Daniel García; y el subsecretario de Asistencia Legal y Técnica del Ministerio de Educación, Facundo Juez Pérez; la secretaria general de APEMyS, Isabel Ruiz, y la comisión directiva del gremio.

En esa línea, el Gobernador subrayó el rol estratégico de la educación como herramienta de desarrollo social. “Creo que el esfuerzo que hagamos en la provincia de Tucumán, en todos los niveles, beneficia a nuestros niños, a nuestros jóvenes y también a nuestros adultos. Tenemos que estar convencidos que a Tucumán y a la Argentina las vamos a sacar educando”, sostuvo.

Asimismo, el titular del Ejecutivo provincial explicó la dinámica de actualización salarial implementada durante su gestión, basada en acuerdos periódicos. “En el contexto complejo en el que estamos hablando, con dificultades económicas y guerras a nivel global, llegamos al octavo acuerdo, y gracias a la decisión que han tomado los gremios con el Poder Ejecutivo Provincial de ir haciendo recomposiciones seguidas, no se nos acumularon muchos puntos más de inflación y no se nos deterioró mucho más el salario. Cada 60 días nos sentamos a actualizar el salario. Si no lo hacíamos, y lo hacíamos dos veces al año, ustedes iban a perder el poder adquisitivo y nosotros no íbamos a tener la posibilidad de pagar. Ha sido una muy buena, sana e inteligente decisión hacer ocho recomposiciones”, expresó.

Por su parte, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, contextualizó el cierre de la negociación dentro del escenario económico actual y remarcó la continuidad del diálogo con los gremios y señaló: “En momentos en que al sector de la docencia le habían quitado desde la Nación el incentivo docente y la conectividad, los gremios solicitaron al gobernador que esto no se pierda porque era muy importante en el bolsillo de los trabajadores, y el Gobierno provincial se hizo cargo”, indicó.

En relación con el impacto del acuerdo, Amado remarcó la importancia de garantizar estabilidad y previsibilidad. “Para nosotros cerrar esta paritaria significó traer paz social para Tucumán, darle un poco más al bolsillo de los asalariados de todos los sectores de la administración pública y en este caso muy especial a los docentes. Hoy están presentes en las escuelas sin inconvenientes, por un trabajo coordinado entre los ministerios”, expresó.

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Además, precisó que los acuerdos contemplaron condiciones homogéneas para los gremios docentes y mecanismos de actualización periódica. “El Frente Gremial Docente, integrado por ATEP, AMET, UDT y APEMyS, tiene los mismos acuerdos. Se estableció una recomposición general del 11% y ajustes específicos, como en el caso del título docente. También se acordó la actualización automática cada tres meses según los indicadores oficiales, que ya empezó a correr desde marzo, abril y mayo para que cobren en junio, según lo que establezca el Indec”, detalló.

A su turno, la secretaria general de APEMyS, Isabel Ruiz, destacó la instancia de diálogo y los avances alcanzados en la negociación. Al respecto, afirmó: “Hemos firmado la recomposición salarial, es la octava. Lo importante es que, después de una conciliación obligatoria, hemos sido escuchados en varios puntos que nos interesaban y preocupaban”.

La dirigente gremial puso en valor las mejoras incorporadas en el acuerdo. “Hemos logrado el reconocimiento para los ayudantes de secretaría, que tenían sueldos muy bajos. También se abrió la posibilidad de analizar la situación de los directivos de las escuelas transferidas, que presentan un desfasaje salarial por normativas nacionales. El Gobierno entendió que hay situaciones que se deben revisar”, indicó.

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En ese marco, Ruiz informó avances en materia de estabilidad laboral para el sector docente. “Se avanzó con la titularización prevista por la ley del año pasado. Esta será la tercera titularización desde 2010. Es fundamental para garantizar la estabilidad laboral. El procedimiento comenzará en abril, por lo que es importante que los docentes tengan organizada su declaración jurada”, cerró.