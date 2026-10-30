Mediante decreto 0343/SG/2026 firmado por la intendente Rossana Chahla, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán dispuso la adhesión al asueto administrativo y escolar resuelto por el Gobierno provincial para el lunes 2 de noviembre, en el marco de la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos. En consecuencia, el esquema de prestación de servicios durante esa jornada es el siguiente:
*Oficinas administrativas: no habrá atención presencial.
*Servicios esenciales: las reparticiones que tienen a su cargo la administración de servicios esenciales de salud, seguridad ciudadana, tránsito urbano y necrópolis municipales, dispondrán guardias para garantizar su continuidad y efectiva prestación.
*Escuelas municipales: no se dictarán clases en las escuelas Gabriela Mistral y Alfonsina Storni ni en los jardines de infantes Querubines, Semillita, Ardillitas y Espiguitas.
*Asistencia Pública (Chacabuco 239): no habrá atención en consultorios y se atenderán emergencias en la guardia médica, de enfermería, odontología, que funciona las 24 horas, todos los días.
*Ómnibus: los colectivos urbanos circularán con frecuencia normal.
*Recolección de residuos: se cumplirá con normalidad el servicio.
*Cementerios Municipales: los cementerios del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300), abrirán en horario corrido, de 8 a 18 h.
*Mercado Municipal Dorrego (avenida Roca y Marina Alfaro): el domingo 1° de noviembre estará cerrado y el lunes 2 abrirá con normalidad.
*Recepción de reclamos: a través de la App Ciudad SMT los vecinos pueden realizar reclamos sobre diversos temas, como calles, alumbrado, basurales, semáforos y transporte, entre otros.
*Consultas sobre trámites y servicios: los vecinos pueden hacer consultas las 24 horas al asistente virtual Migue a través de la página www.smt.gob.ar