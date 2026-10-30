Secuestraron mercadería valuada en seis millones de pesos por presunto contrabando El procedimiento se realizó en el marco del Operativo Lapacho y permitió secuestrar cuatro encomiendas de cigarrillos extranjeros sin documentación que iban desde Orán hacia Tucumán.

En un control a un transporte de encomiendas realizado este viernes en el marco del Operativo Lapacho, los efectivos del Destacamento Fronterizo Cabo Vallejo detectaron una cantidad importante de mercadería por presunto contrabando. Se trata de 275 atados y 2.750 paquetes de cigarrillos valuados aproximadamente en seis millones de pesos, de origen extranjero que eran trasladados sin ningún tipo de documentación que acredite su ingreso legal al país.

El camión, que circulaba por la ruta nacional N°9, provenía de la localidad de Orán, Salta, con destino a Tucumán. Luego de que los efectivos detectaran las cuatro encomiendas con los artículos importados, las autoridades del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán y de la Dirección General de Aduanas de Tucumán ordenaron su secuestro por infracción a la Ley nacional N° 22.415 de presunto contrabando.

El control fronterizo fue supervisado por el director General de Unidades Especiales, Comisario General Walter Fabio Ferreyra.

Fuente Comunicación Tucumán