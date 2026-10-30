El ERSEPT amplía la atención para inscribir beneficiarios al subsidio eléctrico El organismo provincial reforzó la asistencia presencial y los operativos móviles para que más tucumanos accedan al nuevo esquema de subsidios. Más de 80 mil personas aún deben completar el trámite para obtener el beneficio en la factura de luz.

La ampliación de los subsidios nacionales a la energía eléctrica permitirá que 366 mil hogares tucumanos accedan a algún tipo de beneficio en sus facturas de luz, frente a los 131 mil que alcanzaba el esquema anterior. La medida comenzará a regir en noviembre y contemplará un incremento de 150 a 300 kilovatios hora del consumo subsidiado para los usuarios alcanzados.

El interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT), Eduardo Cobos, explicó los alcances de la disposición y destacó el trabajo de los gobernadores del Norte Grande para impulsar modificaciones en el esquema de subsidios.

“Fue una actuación brillante de todos los gobernadores norte, especialmente de Osvaldo Jaldo que viene trabajando el tema energético desde la época de que era presidente de la Legislatura. Ellos han resuelto algo enormemente importante para toda la provincia, porque llevar de 150 kilovatios que venían para un sector subsidiado, que son más de 360000 para dejar claro; y llevarlo a 300 (el doble), cuando el promedio de la clase media está en 325/375. Si hacemos un uso racional de la energía, del consumo, vamos a estar dentro de ese margen, va a hacer que la boleta de servicio que en general la canasta energética va subiendo en comparación al salario, esto hará que baje mucho, y que esa plata de lo que antes iba a la Nación, (porque eso se iba a la tarifa pero va a la generación, a la energía), quede en la provincia de Tucumán”.

En relación con el acceso al beneficio, Cobos indicó que los usuarios que ya cuentan con el subsidio nacional no deben realizar ningún trámite adicional. Para comprobarlo, deberán revisar la parte superior derecha de la factura del servicio eléctrico, donde figura la identificación correspondiente.

MIRA TAMBIÉN Así funcionarán los servicios municipales el lunes 2 de Noviembre

Por otra parte, quienes no tengan registrado el subsidio y perciban ingresos familiares inferiores a $4.900.000 deberán completar la inscripción. El funcionario precisó que ese monto equivale a tres canastas básicas totales y que el valor se actualiza periódicamente.

“Los que no le sale y ganan menos de 4.900.000, que son las 3 canastas básicas que se van actualizando y hoy están en ese valor, que creo que somos más del 85% de la provincia, deben hacer el trámite. Es un trámite muy simple y va a pagar mucho menos en la boleta, en la parte que dice cargo de energía”.

Cómo realizar el trámite

MIRA TAMBIÉN Secuestraron mercadería valuada en seis millones de pesos por presunto contrabando

La inscripción se realiza a través de la plataforma Mi Argentina. Sin embargo, el ERSEPT también dispuso asistencia presencial para quienes necesiten ayuda para completar el procedimiento.

“El trámite es muy simple. Se hace a través de la página MiArgentina. Pero la gente mayor, las mujeres con pensión, los abuelos jubilados o nosotros mismos, que no nos animamos a meter el dedo en la tarifa por el delito telemático o por lo que fuese, yo les sugiero que se vengan al ERSEPT y desde acá le vamos a hacer todo lo que haga falta, todos los trámites. Es necesario que traigan el DNI porque ahi está el número de trámite y su boleta de luz”.

Cobos señaló que el organismo estimó que más de 80 mil personas todavía debían completar la gestión. Además, recordó que el universo de posibles beneficiarios incluyó a titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y veteranos de guerra.

MIRA TAMBIÉN Viernes inestable en Tucumán: máxima de 27 grados y alerta por probables tormentas

En cuanto a los requisitos, mencionó entre las condiciones establecidas el límite de ingresos familiares y las restricciones vinculadas con la titularidad de vehículos de antigüedad menor a tres años y embarcaciones de tipo yate.

“Es un logro tremendo haber logrado duplicar lo que la Nación venía con una política energética errática que cada tanto saca resoluciones, que no terminamos de leer una, leemos otra, pero esta vez el gobierno de la provincia y el norte impuso una posición muy clara de defensa al usuario, básicamente, al más vulnerable. El trabajo que tenemos nosotros, tanto los medios como nosotros y como la mayoría de quienes ya están teniendo ese subsidio, es difundirlo, comentarlo y resolver”.

Atención y asesoramiento en el ERSEPT

MIRA TAMBIÉN Jorge Rocchia Ferro fue reelegido al frente de la Unión Industrial de Tucumán hasta 2028

Para facilitar el acceso al beneficio, el organismo amplió su horario de atención y dispuso operativos territoriales a través de tres unidades móviles que recorrieron las zonas oeste, capital y este de la provincia.

La sede del ERSEPT funciona en Córdoba 560, con atención de lunes a viernes de 8.30 a 13 y de 14 a 17 horas.

El interventor también recordó la importancia de que los usuarios identifiquen el subsidio en sus facturas y controlen sus niveles de consumo eléctrico: “En la parte superior de la boleta, en la parte de la derecha, sale si vos tenés el subsidio nacional. Eso es muy importante, porque ese subsidio es el que vos te cobras la en 42% menos la Nación. Y ahora se duplica la cantidad. Hay que empezar a hacer el ejercicio de bajar el consumo energetico y hay que empezar a seguirla a la boleta”.

Eficiencia energética y etiquetado de electrodomésticos

Por último, Cobos se refirió a la normativa de etiquetado de eficiencia energética que alcanza a los comercios que comercializan electrodomésticos. En ese sentido, indicó que los vendedores deben informar a los consumidores sobre el consumo anual estimado de cada equipo, de acuerdo con las especificaciones de su etiqueta.

El funcionario también recomendó considerar la eficiencia energética al momento de adquirir nuevos artefactos, en particular aquellos que incorporan tecnología Inverter, por su incidencia en el consumo eléctrico.

Fuente Comunicación Tucumán