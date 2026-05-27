Birra Fest 2026 vuelve al Parque Avellaneda con cerveza artesanal, shows y gastronomía La Municipalidad de San Miguel de Tucumán y la Asociación de Cerveceros invitaron a disfrutar del festival el 30 y 31 de mayo. Habrá food trucks, artesanos, música en vivo, carpa bolichera y colectivos disponibles para promover el consumo responsable.

La séptima edición del Birra Fest está a la vuelta de la esquina y promete un fin de semana para disfrutar de la mejor cerveza artesanal, gastronomía para todos los gustos y espectáculos en vivo, en uno de los parques más emblemáticos de la ciudad. El evento tendrá entrada libre y gratuita y se realizará el sábado 30 de mayo, de 18 a 1 h; y el domingo 31 de mayo, de 18 a 00 h, en el Parque Avellaneda, a la altura de avenida Mate de Luna al 1600.

En este marco, la intendente Rossana Chahla recibió este miércoles a representantes de la Asociación de Cerveceros de Tucumán, con quienes la Municipalidad de San Miguel de Tucumán está organizado en conjunto el Birra Fest 2026.

“Sabemos la importancia de la vinculación pública-privada y por eso acompañamos este tipo de iniciativas que impulsan el trabajo local, el turismo y los espacios de encuentro para los vecinos”, expresó la jefa del Ejecutivo municipal, al tiempo que enfatizó: “seguiremos acompañando cada iniciativa que genera movimiento, trabajo y nuevas oportunidades para nuestra ciudad”.

Chahla recordó que, en la previa del evento, el fin de semana pasado “se realizó un tour cervecero que permitió a muchos vecinos conocer de cerca los procesos de producción de cerveza en fábricas locales, poniendo en valor el esfuerzo, la innovación y el crecimiento de los emprendedores tucumanos”.

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Por último, la intendente invitó a los tucumanos y turistas a disfrutar de la propuesta “que reunirá a productores locales, gastronomía y actividades para disfrutar en familia y con amigos”.

Entretenimiento y cuidado ambiental

Durante el Birra Fest los vecinos podrán recorrer los puestos de 13 productores de cerveza artesanal local, de Catamarca, Santiago del Estero y Tafí del Valle, mientras disfrutan de música en vivo de distintos géneros y espacios de entretenimiento. Acompañarán emprendedores gastronómicos y la Feria de Artesanos.

“Esto se da en el marco de una articulación público – privada que tiene que ver con el acompañamiento del Municipio, porque como dice nuestra intendenta es muy importante en este momento tan complejo poder apoyar y abrir puertas al emprendedurismo, en este caso emprendedores cerveceros y gastronómicos que apuestan a un evento de gran jerarquía y de gran categoría para todos los vecinos”, expresó la directora de Relaciones Institucionales municipal, Carolina Oliver.

Además, con el fin de promover un modelo de acontecimiento sustentable y reducir la cantidad de residuos generados, se utilizarán vasos ecológicos reutilizables.

“Este evento tiene una impronta ambiental muy importante, el vaso se lo va a comprar una vez y es recargable. La idea es tener la menor cantidad de residuos en todo este evento porque se espera que convoque a más de 10 000 personas. Así que lo que más queremos es cuidar el espacio público y en ese sentido necesitamos la colaboración de todos los vecinos”, explicó.

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Buses gratuitos

La funcionaria anunció que para cuidar la integridad física de quienes beban alcohol y evitar que conduzcan, la Municipalidad dispondrá colectivos que saldrán cada una hora desde el Parque Avellaneda a distintos puntos de la ciudad.

“Nuestra intendenta decidió con muchísimo criterio que se dispongan buses que van a estar durante todo el evento yendo en distintos puntos de la ciudad, justamente para desalentar la conducción en el caso de consumo de alcohol. Alentamos a una participación responsable”, afirmó.

Agradecimiento del sector pivado

Daniel Aro, organizador del Birra Fest, celebró el apoyo del Estado municipal. “Estamos muy agradecidos con el apoyo del Municipio a este tipo de iniciativas, en este contexto económico tan desafiante, y que dé la posibilidad a los productores cerveceros a llegar a un espacio público y de masividad, a los emprendedores gastronómicos para que también puedan estar con sus productos trabajando y también que los artistas puedan tener un escenario y llegar al alcance del público”, manifestó.

“Edición tras edición vamos creciendo. Es muy importante que el municipio de visibilidad a esta industria, es bueno para que la gente pueda conocer y sepa que acá en San Miguel de Tucumán y en Tucumán se produce cerveza. Así que estamos contentos por esta posibilidad que nos da la intendencia”, cerró.

Por su parte, Natalia Scaravilli, socia de la cervecería Beet y Novac, valoró la apuesta al crecimiento del rubro. “Es muy importante para nuestro rubro cervecero poder ser parte de este evento tan importante a nivel provincial como es el Birrafest. Van a tener más de 10 estilos de diferentes cervecerías para probar, consumir, conocer la producción local y saber que existen fábricas en la provincia que producen muy buena cerveza artesanal”, comentó,

Entre los estilos que encontrará la gente, habrá Golden, Honey, IPA, Scotch “que son los sabores que más eligen hoy en día el público tucumano”, precisó. “Aparte también van a tener cerveza negra como la Porter, cervezas con más cuerpo y amargas como American IPA o una Session IPA que es lupulada, pero no tan amarga”, completó.

Grilla de espectáculos

Sábado 30 de mayo

18 h: DJ

19.10 h: Martu Bongiovanni

20.10 h: Nacho Cuellar

21.10 h: Cleveland

22.10 h: Los Mellizos Díaz

23.10 h: La Belisario

00.10 h: Luu Marcello

01.00 h: Cierre

Domingo 31 de mayo

17.10 h: Utópico Amanecer

18.10 h: Thiago Santucho

19.10 h: Mientras El Lobo

20.10 h: Ri7ual Persa

21.10 h: Va Con Vos

22.10 h: La Tecla

23.10 h: Las 4 Cuerdas

00.00 h: Cierre

El festival se suspende en caso de lluvia.