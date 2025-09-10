Una niña de nueve años permanece internada luego de intentar quitarse la vida Según la madre de la menor, venía siendo víctima de bullying en la Escuela Roca, donde tres compañeras la hostigaban.

La delicada situación de una niña de nueve años que permanece internada en estado crítico en el Hospital Avellaneda, tras intentar quitarse la vida luego de un presunto caso de bullying, generó conmoción y movilización en Tucumán. Este miércoles, familiares, compañeros de trabajo del padre y padres de alumnos de la Escuela Julio Roca marcharon hasta el establecimiento, ubicado en calle España al 500, para exigir respuestas.

“Estamos acá en apoyo al padre de esta chiquita, y también a los padres de los alumnos de ese colegio que hoy van a marchar. Vamos a estar presentes nosotros, que somos el grupo de Uber Moto, y también padres de la escuela”, expresó uno de los compañeros de trabajo del padre, chofer de aplicaciones.

La familia denunció que la institución educativa “hizo oídos sordos” a los reclamos previos por situaciones de maltrato entre alumnos. “Sí hubo un caso de bullying por parte de algunos compañeritos. Hubo reclamos, hubo planteos en el establecimiento escolar y lamentablemente hicieron oídos sordos. Entonces esta criatura tomó la mala decisión de atentar contra su vida”, agregó el vocero del grupo de apoyo.

Antes de atentar contra su vida, la pequeña habría dejado una breve nota a sus padres con un mensaje contundente: “Mamá, papá, yo no miento”.

La frase resume el doloroso trasfondo que denuncian sus familiares: hostigamiento escolar, burlas y un juego perverso que obligaba a los niños a cumplir “prendas” humillantes si perdían, lo que habría derivado en acusaciones falsas y en el aislamiento de la menor.

El padre de la niña, chofer de Uber Moto, y la madre, repartidora de PedidosYa, atraviesan una situación económica difícil, ya que dependen de su trabajo diario para obtener ingresos. Por eso, además de la marcha, allegados iniciaron una colecta solidaria para asistirlos.

El Ministerio de Educación intervino en el hecho

La ministra de Educación, Susana Montaldo, expresó este miércoles su preocupación tras el intento de suicidio de una alumna de nueve años que habría sufrido bullying en una escuela. La funcionaria confirmó que la cartera educativa presentó una denuncia en la Fiscalía para que se investigue el hecho.

Ministra de Educación, Susana Montaldo.

“Ha sido un golpe duro para nosotros que esta niñita tome esa determinación. Toda la comunidad educativa está rezando por su mejora. Nosotros hicimos la denuncia en Fiscalía porque creemos que esto es algo muy serio que amerita una investigación para esclarecer toda la situación”, señaló.

En redes sociales trascendió que el caso podría estar vinculado con un episodio de bullying. Al respecto, Montaldo explicó: “Hubo un hecho de bullying hace 40 días, se lo trabajó con los padres y con los chicos. Tenemos equipos de chicos mediadores que conversan en los recreos y ayudan en la resolución de conflictos, y eso está funcionando en la escuela”.

La ministra destacó que la institución educativa mantiene un trabajo articulado con las familias, pero pidió a la comunidad mantener la calma y reforzar el acompañamiento. “Pido a la comunidad que tengamos serenidad, que sí nos ocupemos. Me gustaría que para los padres sea un llamado de atención: hay que escuchar a los chicos. Muchas veces, niños de 12 o 13 años quedan solos todo el día, incluso a cargo de hermanitos menores, y eso es un riesgo”.

Asimismo, aclaró que el Ministerio dispone de equipos de orientación escolar integrados por psicólogos, pedagogos, asistentes sociales y fonoaudiólogos que están trabajando en la contención.

Finalmente, Montaldo hizo un llamado a las familias respecto al uso de la tecnología. “Parece demasiado temprano para darle un celular a un niño. Si los padres deciden hacerlo, deben controlar los sitios y los grupos de WhatsApp. No podemos dejar a niños de nueve años solos, sin acompañamiento”.

Cómo continúa el estado de la menor

El padre de la menor contó cómo se encuentra su hija. “Gracias a Dios, va evolucionando. Sigue con el respirador, está sedada. Los médicos intentaron quitárselo, por momentos respira por cuenta propia, pero se duerme por los sedantes y necesitan conectarla nuevamente”, explicó.

El hombre sostuvo que la única señal que reciben hasta ahora son pequeños movimientos oculares. “Por ahora la única respuesta que tenemos es por sus ojos, que apenas abre o cierra. Nos seguimos encomendando a Dios y a la Virgen para que no tenga ninguna secuela cuando despierte”, expresó.

La niña permanece internada cuando ingresó de urgencia al hospital. “Desde el primer momento los médicos hicieron todo lo posible para salvarle la vida. Estamos muy agradecidos con la atención”, señaló su padre.

Mientras tanto, la familia espera el próximo parte médico que podría dar mayores precisiones sobre el cuadro y la evolución de la menor.

Fuente La Gaceta