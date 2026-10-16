Buscan a un hombre que desapareció haciendo trekking en Tucumán Raúl Alfredo Moyano fue visto por última vez el lunes 12 de octubre, cuando realizaba una caminata en solitario en El Mollar. Su familia pide colaboración para encontrarlo.

Crece la preocupación por la desaparición de Raúl Alfredo Moyano, un docente tucumano de 59 años al que buscan desde el lunes en la zona del cerro Ñuñorco, en El Mollar. Había salido a realizar una caminata en solitario y mantuvo contacto con sus familiares durante buena parte del recorrido, pero dejó de comunicarse cuando se disponía a descender de la montaña.

Según consta en la denuncia presentada por su hermano, José Luis Moyano, en la Comisaría de El Mollar, ese lunes habían llegado alrededor de las 10.20 a una vivienda de veraneo familiar ubicada en el barrio Potrerillo. Poco después, cerca de las 11, Raúl pidió que lo trasladaran hasta el pie del cerro Ñuñorco, desde donde emprendió una caminata hacia un sector conocido como El Banquito.

Durante las primeras horas del recorrido mantuvo contacto con sus familiares a través de WhatsApp. A las 12.30 envió fotografías del lugar donde se encontraba y, a las 13.52, compartió nuevas imágenes y un mensaje de audio en el que describía las características del terreno.

A las 14.46 volvió a comunicarse para informar qué trayecto le faltaba recorrer hasta la punta del cerro. Más tarde, a las 16.35, avisó que comenzaría el descenso y señaló dos posibles puntos de encuentro: la Capilla de San Ramón o la cancha de Pantanito.

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Las últimas comunicaciones se registraron a las 17.11 y a las 17.20, cuando envió fotografías a la pareja de su hermano. Desde entonces, según la denuncia, no volvieron a tener noticias suyas.

Alrededor de las 19, José Luis y su pareja llegaron al lugar acordado para buscarlo, pero Moyano no apareció. Después de esperar hasta aproximadamente las 21.20 sin conseguir comunicarse con él, acudieron a la dependencia policial para informar lo sucedido. La denuncia quedó formalizada durante la madrugada del martes 13 de octubre.

Cómo estaba vestido al momento de desaparecer

De acuerdo con la descripción incorporada en la denuncia, Raúl Alfredo Moyano mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura robusta, tiene cabello canoso, barba corta y ojos castaños oscuros.

Nacido en Río Seco, en el sur de Tucumán, reside desde hace un par de años en Bariloche, Río Negro, donde trabaja como docente. Una semana antes de su desaparición llegó a la provincia para visitar a sus familiares. El lunes decidió acompañar a su hermano y a su cuñada hasta El Mollar, donde están construyendo una vivienda.

Posee varios tatuajes en ambos brazos, entre ellos uno de un cóndor y otro con el escudo de River Plate. Al momento de su desaparición llevaba una campera negra, un pantalón cargo verde, una camiseta flúor, zapatillas grises y una mochila negra. También tenía una bandera azul con un logo de alpinistas y usaba anteojos.

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El pedido de la familia para intensificar la búsqueda

Mientras continúan las gestiones para localizarlo, los familiares difundieron un comunicado dirigido a las autoridades provinciales y locales en el que solicitaron que se intensifiquen los rastrillajes y se amplíe el perímetro de búsqueda.

“Mi papá sigue desaparecido en la zona del cerro Ñuñorco y las horas son vitales”, expresaron en el mensaje, en el que también cuestionaron algunos aspectos del operativo.

Entre los reclamos mencionaron demoras en la incorporación de perros de rastreo, la reiteración de búsquedas en los mismos sectores y restricciones al ingreso de baqueanos y vecinos que se ofrecieron como voluntarios.

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Según señalaron, un grupo de perros llegó a las 14 para sumarse al operativo, pero transcurrieron dos horas antes de que se decidiera iniciar el ascenso. Posteriormente, alrededor de las 17, se habría dispuesto la suspensión de las tareas debido a las condiciones del lugar.

Los familiares también sostuvieron que propusieron explorar rutas alternativas, aunque encontraron dificultades para que fueran consideradas. En ese sentido, pidieron una mayor coordinación entre las autoridades y las personas que conocen el terreno.

“Necesitamos que dejen de ponernos trabas y que se intensifique y cambie la estrategia de búsqueda de manera inmediata”, reclamaron.

La familia agradeció la colaboración de los vecinos y voluntarios que se acercaron para ayudar y pidió que se continúe difundiendo la imagen de Moyano. “Cada minuto que pasa es crucial”, concluyeron.

Fuente La Gaceta