Búsqueda de Raúl Moyano: realizaron un rastrillaje aéreo por el cerro Ñuñorco Los trabajos de búsqueda serán sostenidos para inspeccionar sectores elevados.

Personal de la Dirección de Fuerzas Especiales CERO continuó durante la jornada de ayer con la intensa labor que se lleva a cabo para hallar a Raúl Moyano, un jubilado de 59 años que desapareció, este lunes, durante una caminata. Hoy el operativo de búsqueda será sostenido para inspeccionar sectores elevados.

El operativo se desarrolló desde las 8 de la mañana, con tareas de reconocimiento aéreo mediante un sobrevuelo en helicóptero a fines de inspeccionar las cuatro caras del cerro, repasando sus filos y quebradas, para orientar la búsqueda y, aproximadamente a las 15 horas, la Policía siguió el rastrillaje a pie en el sector de La Micuna.

El trabajo debió ser interrumpido ayer, al caer la noche, sin registrar novedades, pero se dispuso el retorno de los efectivos desde este jueves. Durante la nueva jornada se prevé reforzar la exploración de los sectores elevados junto a uniformados de la comisaría jurisdiccional, baqueanos, Bomberos Voluntarios de Catamarca, equipos de drones y canes especializados también de la provincia vecina y Gendarmería Nacional.

Fuente Comunicación Tucumán