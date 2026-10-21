Continúan los trabajos de búsqueda de Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco La búsqueda de Raúl Moyano, desaparecido desde el 12 de octubre en el cerro Ñuñorco Grande, continúa por noveno día consecutivo con un amplio operativo que incluye drones, canes especializados, unidades de rescate y posibles sobrevuelos.

La Policía de Tucumán continúa, por noveno día consecutivo, con la búsqueda del montañista Raúl Alfredo Moyano, quien fue visto por última vez el pasado 12 de octubre cuando inició una caminata en solitario al cerro Ñuñorco Grande.

Mientras las condiciones climáticas lo permitan (sin lluvias y sin nubes), se montará un operativo aéreo para sobrevolar la zona y tener una vista más amplia. Este recurso, se suma a los que la Policía ya viene explotando en la búsqueda: drones con cámaras térmicas, División Canes, División Caballería, Unidades Especiales de la fuerza (CERO, Bomberos, GEAM), el campamento policial montado en la cumbre y coordinaciones con el responsable de Operaciones Aeronáuticas.

Estas tareas también están coordinadas con personal de Gendarmería Nacional quienes están en el campo con drones y sus respectivos operadores.

El procedimiento fue planificado por el director general de Fuerzas Especiales, comisario Mariano Domínguez junto al jefe del Departamento Operaciones Policiales (D3) comisario general Raúl Silva.

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En este contexto, la fuerza provincial gestionó la colaboración a la Policía de Catamarca quien sumó cinco efectivos policiales con dos canes especializados en la búsqueda de personas en alta montaña.

Fuente Comunicación Tucumán

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