Dio a luz en el baño del Centro de Salud luego de ingresar por una infección urinaria La subdirectora, Silvia Mabel Saravia, detalló el operativo de emergencia que permitió asistir a la madre y al recién nacido antes de su derivación.

Una mujer de 29 años ingresó este lunes a la guardia del Centro de Salud por una aparente molestia urinaria y terminó dando a luz en el baño del establecimiento. El episodio activó un operativo de urgencia en el hospital que, por estar dedicado a la atención de adultos, no cuenta con servicio de maternidad ni de neonatología.

Según explicó la subdirectora del hospital, la Dra. Silvia Mabel Saravia, la paciente acudió acompañada por un familiar refiriendo punzadas abdominales y un trastorno urinario. “En ese momento, mientras esperaba para ser atendida, pidió ir al baño porque decía que tenía cólicos. Fue allí donde comenzó su trabajo de parto y pidió ayuda”, precisó la directiva.

El personal de guardia ingresó al baño y encontró a la mujer sobre el inodoro mientras un enfermero sostenía al recién nacido. Ante la falta de equipamiento obstétrico específico, el equipo recurrió de inmediato a los insumos de la caja pediátrica de emergencias disponible en el shockroom.

La respuesta del personal de guardia se ejecutó en cadena. En menos de 10 minutos, la mujer y el bebé —un varón de aproximadamente 40 semanas de gestación— fueron trasladados desde el baño hacia el quirófano del hospital.

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Allí, los profesionales realizaron las maniobras de estimulación necesarias para que el recién nacido comenzara a respirar y llorar, mientras otro grupo asistía a la madre para completar el alumbramiento de la placenta y estabilizarla.

En simultáneo, desde la guardia se dio aviso al servicio de emergencias 107 y a la Maternidad para coordinar la derivación. Unos 25 minutos después del llamado, una ambulancia arribó al Centro de Salud junto a un equipo especializado que evaluó al bebé en el lugar y concretó el traslado de ambos hacia el área de Neonatología y Maternidad para continuar con los controles posparto.

La advertencia médica por la falta de controles

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Según indicó la subdirectora del Centro de Salud, la paciente no había manifestado estar embarazada al ingresar ni su entorno familiar tenía conocimiento de la gestación.

Saravia señaló además que suelen registrarse casos en los que personas jóvenes ocultan o niegan el embarazo hasta último momento por temor o conflictos familiares. “Ella tuvo suerte de que ocurrió en un hospital y hubo una atención inmediata con final feliz. Pero la falta de control prenatal puede derivar en complicaciones severas para la madre o hacer que el bebé nazca sin signos vitales”, advirtió la profesional.

La médica recordó que el sistema público provincial dispone de programas preventivos y acceso gratuito a métodos anticonceptivos —como pastillas, inyecciones, preservativos e implantes subdérmicos— en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y hospitales, además de charlas educativas sobre salud sexual y prevención de infecciones de transmisión sexual.

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Fuente La Gaceta