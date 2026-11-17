Jaldo defendió las PASO y Catalán le respondió: el debate electoral que se reanuda hoy en el Congreso El gobernador tucumano se manifestó a favor de mantener las primarias mientras el candidato de LLA lo cruzó y apuntó contra el sistema electoral de la provincia.

Hoy se reanuda en el Congreso de la Nación el debate por la reforma política impulsada por el Gobierno nacional, que incluye la posible eliminación de las elecciones PASO. En ese contexto, el gobernador Osvaldo Jaldo salió a defender el sistema de primarias y rechazó su supresión.

Jaldo sostuvo que las PASO son “una herramienta electoral que permite ordenar cada espacio político” y argumentó que, a diferencia de las elecciones internas partidarias, cuentan con el respaldo de la Junta Electoral Nacional y la presencia de fuerzas de seguridad provinciales y federales. “Esas elecciones no tienen la misma seguridad ni las garantías que puede ofrecer una PASO a nivel nacional”, afirmó el mandatario.

La respuesta llegó desde las redes sociales. El candidato a gobernador por La Libertad Avanza, Lisandro Catalán, le habló directamente al gobernador: “Señor gobernador, veo que insiste incansablemente en manifestarse en contra de la eliminación de las PASO. Le quiero recordar, por si no lo sabe, que este sistema les cuesta a los argentinos alrededor de 200 millones de dólares para resolver las internas de los partidos políticos. Es decir, se obliga a millones de ciudadanos a ir a votar y se gastan recursos públicos para solucionar las peleas de los dirigentes dentro de sus propios espacios.”

Catalán también apuntó contra la decisión del gobernador de adelantar las elecciones provinciales: “En Tucumán, por ejemplo, el año que viene podríamos tener que ir a votar al menos tres veces si no se eliminan las PASO, porque además a usted se le ocurrió adelantar las elecciones provinciales.” Y cerró con una crítica al sistema electoral local: “Tucumán tiene uno de los sistemas electorales más arcaicos, tramposos y obsoletos del país. Un sistema que usted mismo reconoció que debía modificarse y cuya reforma prometió innumerables veces, pero que sigue intacto.”