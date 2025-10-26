Rossana Chahla: “La participación ciudadana es el corazón de la democracia” La intendente Rossana Chahla votó en la Escuela de la Patria y destacó la importancia de la realización de nuevos comicios legislativos nacionales para el fortalecimiento de la democracia. Valoró la agilidad del sistema electoral de Boleta Única de Papel (BUP) que debutó en el país este domingo.

La intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, votó este domingo, a las 11 h, en la mesa 84 de la Escuela de la Patria Comercio Nº 3 (Lavalle 950), en el marco de las elecciones legislativas nacionales, donde los tucumanos volvieron a las urnas para elegir a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación y se implementó por primera vez en el país el sistema de la Boleta Única de Papel (BUP).

“Estoy muy contenta de poder ejercer el derecho a la democracia, a votar. La participación ciudadana es el corazón de la democracia”, sostuvo la jefa de Gobierno de la capital.

Chahla manifestó su anhelo de “que haya mucha gente que participe, porque si participamos podemos representar a nuestro pueblo en la Cámara de Diputados y defender a Tucumán”, al tiempo que expresó el deseo de que el desarrollo de los comicios “sea en paz, en tranquilidad, que la gente pueda concurrir y que nuestro pueblo que se manifieste en libertad”.

La intendente valoró también el nuevo instrumento de sufragio que debutó este domingo en el país: la BUP. “Me parece rápido, es fácil y creo que también es más barato, es una buena iniciativa. El conteo va a ser más ágil y va a permitir tener los resultados también precozmente”, opinó.

La aceptación general de los tucumanos al uso de la BUP fue resultado de una campaña masiva de capacitación desplegada en la provincia y en la ciudad, consideró la jefa municipal. “Hablé con varias personas y me dijeron que les pareció bastante cómodo. Es un sistema rápido y la provincia se ha tomado un muy buen tiempo para capacitar, eso ha sido fundamental. Hemos hecho una gran campaña de capacitación ciudadana, que valió la pena porque la gente entiende y no pregunta, viene y directamente lo hace”, explicó.

Por último, al ser consultada sobre la continuidad de su agenda de gobierno, Chahla afirmó que las obras y prestaciones de servicios municipales prosiguen sin descanso. “El lunes hay inauguración ya de obras y a seguir trabajando. Esto no paró nunca, venimos haciendo una gestión cercana al vecino, y mañana también seguimos, esto nunca cortamos”, cerró.

Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán