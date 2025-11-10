Reforma electoral en Tucumán: Acevedo lucha por consensos y descarta eliminar los acoples El presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, reconoció que el camino hacia la reforma electoral en Tucumán está lleno de fricciones internas, especialmente dentro del oficialismo. Inmerso en una intensa ronda de negociaciones con bloques y referentes políticos , Acevedo busca un acuerdo que permita reducir el número de acoples, pero descarta su supresión total.

Acevedo admitió que encontrar una postura común es complejo, ya que las experiencias de gestión influyen directamente en la visión de los legisladores, generando diferencias notables en el bloque afín al peronismo. “Los del bloque oficialista fueron más las diferencias por cuestiones y miradas distintas. No es lo mismo la de un ex intendente que la de aquellos que no fueron o no trabajaron en un ejecutivo municipal. Los capitalinos tienen una mirada distinta a los del interior“, detalló el vicegobernador.

A pesar de las resistencias, especialmente por parte de los referentes del interior que se muestran reacios a un cambio radical en el sistema de acoples, Acevedo enfatizó la voluntad política: “Sin embargo, todos queremos llegar a un buen fin, a tener un consenso lo más óptimo posible”.

La Estrategia: “Reducir Sí, Eliminar No”

El punto más sensible de la reforma sigue siendo el sistema de acoples. El vicegobernador reafirmó su postura de acotar o disminuir el número, negándose a una eliminación total por motivos estrictamente legales:

“La eliminación, como alguien habla, no puede ser, porque para eliminarlo tenemos que modificar la Constitución, y en estos momentos no estamos modificando la Constitución, sino viendo y trabajando sobre una ley electoral”, sentenció Acevedo, diferenciando claramente su objetivo de las demandas de algunos sectores opositores.

El titular del Poder Legislativo relativizó el debate, señalando que hay otros puntos en la Constitución provincial, como la implementación del voto electrónico, que tampoco se han cumplido plenamente.

El Mayor Riesgo: La Judicialización

Una de las prioridades de Acevedo es blindar la futura ley de posibles ataques legales. El funcionario busca un consenso tan robusto que evite que cualquier sector desfavorecido pueda llevar la norma a los tribunales. “Yo lo que quiero, además de tener el consenso, es poner los elementos donde se evite la judicialización, porque sabemos que después de elaborada una ley, si hay algún sector… puede judicializarlo. Y no queremos eso, queremos que se haga una ley para que se aplique”, manifestó, subrayando la necesidad de una norma legalmente sólida.

Finalmente, el vicegobernador adelantó que, tras culminar las reuniones con los bloques de la Cámara (incluyendo la oposición pendiente), el acuerdo final deberá contar con el visto bueno del Ejecutivo, en una reunión clave con el gobernador Osvaldo Jaldo.

Acevedo concluyó asegurando que el objetivo del debate no es la inmediatez política o la reelección, sino “legislar para futuro”.