Jaldo llamó al diálogo para resolver el conflicto del transporte y expresó su apoyo al Municipio El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió este martes a la crisis del transporte público que afecta a San Miguel de Tucumán, y pidió responsabilidad y consenso entre los sectores involucrados. Además, manifestó su disposición a colaborar con la intendenta Rossana Chahla para encontrar una solución conjunta que garantice el servicio a los usuarios.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario destacó los esfuerzos realizados por el Gobierno provincial y el municipio para mejorar el sistema en los últimos años. “Desde hace tiempo no se renovaban unidades ni se incorporaba tecnología para el cobro de pasajes. Hoy, en apenas dos años, logramos avanzar en esas transformaciones tanto en la Capital como en toda la provincia”, señaló.

Jaldo subrayó que la prioridad debe ser el usuario del transporte público. “Hay que pensar en quien necesita el colectivo para ir a trabajar o asistir al médico. Son casi 600 mil tucumanos los que dependen de este servicio”, advirtió.

En esa línea, insistió en que el diálogo es la única vía posible para superar la crisis. “Nadie va a resolver esto de la noche a la mañana. Es un problema que viene de hace años, pero no hay que cerrar puertas. Cuando eso pasa, los conflictos terminan en la calle y afectan a quienes no tienen responsabilidad en el tema”, afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de que el municipio otorgue un subsidio propio a las empresas, el gobernador evitó entrar en detalles, aunque remarcó su predisposición a colaborar. “No conozco en profundidad las conversaciones que mantienen, pero el gobernador siempre está dispuesto a ayudar y a buscar soluciones”, dijo.

Por último, Jaldo confirmó que aún no se reunió con la intendenta Chahla, aunque anticipó que habrá un encuentro en los próximos días. “Seguramente vamos a conversar para ver de qué manera podemos contribuir. No sé si la palabra exacta es destrabar el conflicto, pero sí colaborar, porque es nuestra responsabilidad”, concluyó.

Y advirtió: “No podemos permitir que el transporte público se detenga. Si se paralizan 14 líneas, el perjuicio para los usuarios es enorme, y entre todos debemos evitarlo”.