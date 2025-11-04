UTA y AETAT pasaron a un cuarto intermedio por el conflicto de las suspensiones de choferes Tras un encuentro en la Secretaría de Trabajo, el gremio que nuclea a los choferes y la asociación que agrupa a las empresas del transporte no lograron un acuerdo. La discusión continuará mañana, con la participación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

El secretario general de UTA Tucumán, César González, informó que durante la reunión mantenida este martes en la Secretaría de Trabajo con representantes de AETAT se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta mañana, tras no llegar a un acuerdo por las suspensiones de choferes dispuestas por las empresas.

“Ellos han ratificado la decisión que han tomado y han solicitado un cuarto intermedio para el día de mañana, donde han pedido que se la cite a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Nosotros accedemos a este pedido porque lo que más queremos es que esto se solucione a través del diálogo y que no se llegue a ningún conflicto posible”, explicó González.

El dirigente confirmó que, pese a la medida, la asamblea prevista para hoy se realizará de todas formas. “Si mañana no hay solución, ya vamos a tener determinado en el día de hoy cuáles son los pasos a seguir”, indicó.

Según detalló, los choferes comenzaron a recibir cartas documento con suspensiones que van desde cinco hasta doce días. “Estamos hablando de aproximadamente 150 compañeros, de trece líneas urbanas”, precisó.

González aseguró que el gremio continuará defendiendo los derechos de los trabajadores y rechazó que las suspensiones afecten los salarios. “No vamos a permitir que se les disminuya el sueldo. Los vamos a defender con toda la fuerza, como siempre”, afirmó.

Desde AETAT justificaron la medida por una caída en la venta de pasajes de entre el 20% y el 30%, lo que generó un escenario de crisis en el sector.