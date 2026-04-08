Dentro de esta oferta, se destacan especialmente las diplomaturas vinculadas a la informática y la tecnología, áreas clave en el desarrollo actual:
– Diplomatura en Ciberseguridad
– Diplomatura en Telecomunicaciones
– Diplomatura en Inteligencia Artificial
– Diplomatura en Robótica
Estas propuestas responden a la creciente demanda de perfiles técnicos y profesionales, brindando herramientas concretas para la inserción y el crecimiento en el ámbito laboral. La certificación otorgada por la UTN respalda la formación recibida, garantizando estándares de excelencia y reconocimiento en el sector.
El decano de la Facultad, Ing. Rubén Egea, destacó:
“Estamos generando propuestas formativas en áreas estratégicas, con contenidos actuales, orientación práctica y facilidades de cursado, pensadas para quienes buscan desarrollarse en el ámbito tecnológico, con el respaldo académico de nuestra universidad.”
Por su parte, el secretario de Cultura y Extensión Universitaria, Ing. Hernán Albarracín, señaló:
“Estas diplomaturas combinan calidad, actualización y certificación universitaria, con modalidades que permiten compatibilizar el estudio con las actividades laborales.”
Cupos limitados
La certificación otorgada por la UTN respalda la formación recibida, garantizando estándares de excelencia y reconocimiento en el sector.
Los interesados pueden obtener más información y realizar consultas en la Dirección de Graduados de la facultad:
WhatsApp: +54 9 3815 68-2427
Web: https://capacitaciones.frt.utn.edu.ar