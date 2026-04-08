Dentro de esta oferta, se destacan especialmente las diplomaturas vinculadas a la informática y la tecnología, áreas clave en el desarrollo actual:

– Diplomatura en Ciberseguridad
– Diplomatura en Telecomunicaciones
– Diplomatura en Inteligencia Artificial
– Diplomatura en Robótica

Estas propuestas responden a la creciente demanda de perfiles técnicos y profesionales, brindando herramientas concretas para la inserción y el crecimiento en el ámbito laboral. La certificación otorgada por la UTN respalda la formación recibida, garantizando estándares de excelencia y reconocimiento en el sector.

El decano de la Facultad, Ing. Rubén Egea, destacó:

MIRA TAMBIÉN

“Estamos generando propuestas formativas en áreas estratégicas, con contenidos actuales, orientación práctica y facilidades de cursado, pensadas para quienes buscan desarrollarse en el ámbito tecnológico, con el respaldo académico de nuestra universidad.”

Por su parte, el secretario de Cultura y Extensión Universitaria, Ing. Hernán Albarracín, señaló:

“Estas diplomaturas combinan calidad, actualización y certificación universitaria, con modalidades que permiten compatibilizar el estudio con las actividades laborales.”

MIRA TAMBIÉN

Cupos limitados

La certificación otorgada por la UTN respalda la formación recibida, garantizando estándares de excelencia y reconocimiento en el sector.
Los interesados pueden obtener más información y realizar consultas en la Dirección de Graduados de la facultad:

WhatsApp: +54 9 3815 68-2427
Web: https://capacitaciones.frt.utn.edu.ar

MIRA TAMBIÉN

Ciberseguridad Educación Inteligencia Artificial Universidad Tecnológica Nacional UTN