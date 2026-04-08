Ciberseguridad, IA y Robótica: la UTN Tucumán mantiene abiertas sus diplomaturas La Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional informa que continúan abiertas las inscripciones a su cartera de diplomaturas, una propuesta académica orientada a brindar formación actualizada, con alto nivel de calidad académica, certificación universitaria, facilidades de cursado y fuerte inserción en el mundo laboral.

Dentro de esta oferta, se destacan especialmente las diplomaturas vinculadas a la informática y la tecnología, áreas clave en el desarrollo actual:

– Diplomatura en Ciberseguridad

– Diplomatura en Telecomunicaciones

– Diplomatura en Inteligencia Artificial

– Diplomatura en Robótica

Estas propuestas responden a la creciente demanda de perfiles técnicos y profesionales, brindando herramientas concretas para la inserción y el crecimiento en el ámbito laboral. La certificación otorgada por la UTN respalda la formación recibida, garantizando estándares de excelencia y reconocimiento en el sector.

El decano de la Facultad, Ing. Rubén Egea, destacó:

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“Estamos generando propuestas formativas en áreas estratégicas, con contenidos actuales, orientación práctica y facilidades de cursado, pensadas para quienes buscan desarrollarse en el ámbito tecnológico, con el respaldo académico de nuestra universidad.”

Por su parte, el secretario de Cultura y Extensión Universitaria, Ing. Hernán Albarracín, señaló:

“Estas diplomaturas combinan calidad, actualización y certificación universitaria, con modalidades que permiten compatibilizar el estudio con las actividades laborales.”

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Cupos limitados

La certificación otorgada por la UTN respalda la formación recibida, garantizando estándares de excelencia y reconocimiento en el sector.

Los interesados pueden obtener más información y realizar consultas en la Dirección de Graduados de la facultad:

WhatsApp: +54 9 3815 68-2427

Web: https://capacitaciones.frt.utn.edu.ar