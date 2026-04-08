Continúa el regreso a clases luego del temporal en la provincia Desde el Ministerio destacaron que se continúa trabajando de manera articulada para restablecer la presencialidad en la totalidad de las escuelas.

El Ministerio de Educación de la Provincia, que conduce Susana Montaldo, informó que continúa el proceso de normalización del dictado de clases en los establecimientos afectados por el reciente temporal.

Desde la cartera educativa señalaron que ya son 42 las escuelas que retomaron las clases presenciales, mientras que 54 instituciones permanecen cerradas debido a la inaccesibilidad provocada por caminos dañados tras las intensas lluvias. No obstante, se garantiza la continuidad pedagógica a través de trabajos virtuales que los docentes brindan a los alumnos.

Si se tiene en cuenta que el sistema educativo provincial cuenta con aproximadamente 1.750 establecimientos, la situación actual representa cerca del 6% de escuelas que aún no pudieron reabrir sus puertas, un número que se espera disminuir progresivamente a medida que mejoren las condiciones de acceso.

Asimismo, informaron que, dentro de las instituciones afectadas, dos establecimientos funcionan actualmente como centros de evacuados: uno en Burruyacú, en la localidad de Las Salinas, donde se alojan cuatro familias, y otro en El Timbó, que alberga a 12 familias.

Desde el Ministerio destacaron que se continúa trabajando de manera articulada para restablecer la presencialidad en la totalidad de las escuelas, priorizando siempre la seguridad de la comunidad educativa y el acompañamiento a las familias afectadas.

Fuente Comunicación Tucumán