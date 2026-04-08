El gobernador Jaldo llamó a reforzar el rol de la familia luego del secuestro de un arma a un alumno "Venimos trabajando con las escuelas que tienen su equipo de psicólogos. Se está haciendo seguimiento no solo a los niños, sino a la familia y a los hogares donde viven”, aseguró el titular del Poder Ejecutivo.

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió este miércoles al hecho ocurrido ayer a la siesta en la escuela secundaria El Salvador, en la zona sur de la Capital, donde autoridades y personal policial secuestraron un arma de fuego que un alumno había ingresado en su mochila. La intervención se produjo tras el aviso de un vecino antes del inicio de clases.

El mandatario contextualizó el episodio y destacó la rápida actuación institucional que evitó consecuencias mayores. En ese sentido, afirmó: “Es un hecho realmente lamentable, que nos sorprendió a todos y a todas, y, felizmente, el personal de la escuela dio aviso inmediatamente a la policía y hemos podido neutralizar cualquier hecho mayor que pueda dañar a los chicos de ese establecimiento”.

En la misma línea, el gobernador advirtió sobre la necesidad de intensificar las acciones preventivas. Al respecto, señaló: “No hay duda de que hay que poner mucho más énfasis en estos temas. No debemos esperar que pase algo más grave para recién ponernos a trabajar”.

Jaldo explicó que el Gobierno provincial ya implementó políticas de acompañamiento en las instituciones educativas. Sobre ese punto, indicó: “Nosotros venimos trabajando con las escuelas que tienen su equipo de psicólogos. Se está haciendo seguimiento no solo a los niños, sino a la familia y a los hogares donde viven”.

Asimismo, puso el foco en el entorno familiar como factor determinante en la conducta de los jóvenes. En ese marco, expresó: “Los chicos van a la escuela, pero lo que tienen en la cabeza muchas veces es lo que viven en la casa. Muchas veces se viven cosas que no son agradables en los hogares por diferentes motivos”.

Responsabilidad de los adultos

El titular del Poder Ejecutivo provincial subrayó el rol central de los padres en la formación y el control de los estudiantes. En ese sentido, remarcó: “La familia que manda un chico a la escuela lo manda confiada en que va a ir y va a volver bien. Cada familia se tiene que hacer cargo”.

En relación con el hecho puntual, sostuvo: “Un chico cuando va a la escuela, el papá, la mamá o un hermano mayor tiene que ver qué lleva. No puede salir con un arma de la casa sin que alguien lo advierta. Hay una responsabilidad del papá y de la mamá”.

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Acompañamiento educativo

Por su parte, la ministra de Educación, Susana Montaldo, explicó que el caso quedó en manos de las autoridades judiciales. Al referirse a la situación, indicó: “Esto ya es un tema de la justicia. Él no ha sacado el arma ni amenazó a nadie, así que la policía y la justicia tienen la última palabra”.

En cuanto al abordaje institucional, la funcionaria destacó el acompañamiento al estudiante y su entorno. En ese marco, afirmó: “La medida es hablar con él, y la justicia dirá si le corresponde algún castigo. Nosotros nos preocupamos por acompañarlo para que pueda terminar el secundario”.

Montaldo también analizó el contexto social en el que se producen estos episodios. Al respecto, sostuvo: “Hay mucha violencia, especialmente en las redes sociales. Algunas veces no alcanza con la escuela, necesitamos que la familia y otros ámbitos sociales también acompañen”.

En esa línea, anticipó acciones concretas del sistema educativo. La ministra informó: “Estamos preparando charlas y un congreso provincial de educación donde uno de los temas será lo socioemocional, destinado a padres y docentes para trabajar en forma conjunta”.

Finalmente, la titular de la cartera educativa aclaró el alcance de los dispositivos de seguridad en los establecimientos. En ese sentido, explicó: “En casi todas las escuelas hay consigna policial, pero el policía no está dentro del aula. La familia tiene que revisar qué lleva el alumno en la mochila”.

Fuente Comunicación Tucumán

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