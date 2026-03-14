A partir del lunes 16 de marzo, los estudiantes de nivel terciario y universitario que residen en San Miguel de Tucumán y estudian en establecimientos públicos con dirección de la capital tucumana podrán tramitar la tarjeta SUBE con el beneficio del Boleto Educativo Municipal para viajar gratis en ómnibus urbanos, de la 1 a la 19.

La gestión de solicitud por primera vez o renovación se realiza los días hábiles, de 8 a 18 h, en la Dirección de Respuesta Rápida, ubicada en San Lorenzo 1270.

“Es un gran esfuerzo que está haciendo la Intendencia de San Miguel de Tucumán a través de esta impronta de la doctora Rossana Chahla, donde apostamos no solamente a la movilidad y a la inclusión social, sino también a la educación”, resaltó el secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva.

El funcionario recordó que se trata de una continuidad del programa SUBEM (SUBE+BEM), que arrancó el 9 de febrero con la distribución para estudiantes de nivel primario y secundario.

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“Al día de hoy vamos atendiendo prácticamente a 20.000 alumnos en San Lorenzo 1270 y vamos a seguir con esta impronta, apoyando sobre todo a las economías de las familias de San Miguel de Tucumán”, indicó.

“Ahora lo estamos haciendo con los terciarios y universitarios con estos requisitos: que vivan en San Miguel de Tucumán, que estudien en un establecimiento educativo que sea público y enclavado en San Miguel de Tucumán, que esté a 10 cuadras o más de su domicilio y lo que vamos a hacer es atenderlos por orden de alfabético”, precisó Nieva.

El cronograma de entrega para todos los alumnos, tanto de nivel universitario, terciario, secundario y primario, es el siguiente:

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  • Lunes 16 de marzo: apellidos que comienzan con A, B y C
  • Martes 17 de marzo: D, E, F y G
  • Miércoles 18 de marzo: H, I, J, K, L y M
  • Jueves 19 de marzo: N, Ñ, O, P y Q.
  • Viernes 20 de marzo: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Los estudiantes deben llevar último ejemplar de DNI, constancia de alumno regular, libreta y la tarjeta SUBE que utilizaron el año anterior en caso de haber sido beneficiarios del BEM.

“En caso de no poder asistir el día que les toca, vamos a repetir este cronograma a partir del lunes de la próxima semana. Pero sepan que aun cuando se le haya pasado el día en que tienen que venir a San Lorenzo 1270, de igual forma se los va a atender”, informó.

El plástico se entrega de manera totalmente gratuita tanto para los nuevos beneficiarios como para los que necesiten reponer la tarjeta por rotura o pérdida.

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Por último, secretario de Movilidad Urbana recordó a aquellos estudiantes de nivel superior, secundario o primario que ya poseían la tarjeta, que la actualización del BEM es un requisito indispensable para mantener el beneficio durante el 2026.

Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán

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