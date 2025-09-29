La Corrupción Encabeza las Agendas de Preocupación
Los datos de la encuesta, difundidos recientemente, muestran que la preocupación por la Corrupción lidera claramente las menciones:
Principal Problema del País
En la óptica nacional, la Corrupción ocupa el primer lugar con un 33,50% de las menciones. Le siguen la Pobreza (20,86%), el Desempleo (10,72%) y la Inflación (10,28%). La Inseguridad se ubica en quinto lugar con un 9,13%.
Problema (Nación) Porcentaje
Corrupción 33,50%
Pobreza 20,86%
Desempleo 10,72%
Inflación 10,28%
Inseguridad 9,13%
Principal Problema de la Provincia
La tendencia se mantiene a nivel local. Para los tucumanos, la Corrupción también es el problema más acuciante de la provincia, con un 30,98%. La Pobreza mantiene el segundo puesto con un 21,49%.
Un dato distintivo a nivel provincial es la irrupción de la Justicia en el quinto lugar con 9,11%, sugiriendo una preocupación específica por el funcionamiento de las instituciones locales.
Problema (Provincia) Porcentaje
Corrupción 30,98%
Pobreza 21,49%
Desempleo 11,00%
Inseguridad 9,89%
Justicia 9,11%
Foco en la Economía y la Transparencia
El informe de Meraki Consultora pone de manifiesto que, aunque los temas económicos como la Pobreza y el Desempleo continúan siendo preocupaciones centrales, es la percepción de falta de transparencia y el desvío de recursos lo que más irrita a la ciudadanía en la actualidad.
La alta correlación entre los principales problemas percibidos a nivel nacional y provincial (Corrupción y Pobreza) refleja una sintonía en las demandas de los tucumanos respecto a sus expectativas de gestión, exigiendo tanto soluciones económicas urgentes como un combate efectivo contra la corrupción en todas las esferas de gobierno.