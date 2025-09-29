Corrupción y Pobreza: las principales preocupaciones de los tucumanos Un reciente sondeo de la consultora Meraki Consultora revela que la Corrupción se consolida como el principal problema percibido por los ciudadanos, tanto a nivel nacional como provincial. El estudio subraya el profundo descontento social con este flagelo, que desplaza a otros temas tradicionalmente dominantes.

La Corrupción Encabeza las Agendas de Preocupación

Los datos de la encuesta, difundidos recientemente, muestran que la preocupación por la Corrupción lidera claramente las menciones:

Principal Problema del País

En la óptica nacional, la Corrupción ocupa el primer lugar con un 33,50% de las menciones. Le siguen la Pobreza (20,86%), el Desempleo (10,72%) y la Inflación (10,28%). La Inseguridad se ubica en quinto lugar con un 9,13%.

Problema (Nación) Porcentaje

Corrupción 33,50%

Pobreza 20,86%

Desempleo 10,72%

Inflación 10,28%

Inseguridad 9,13%

Principal Problema de la Provincia

La tendencia se mantiene a nivel local. Para los tucumanos, la Corrupción también es el problema más acuciante de la provincia, con un 30,98%. La Pobreza mantiene el segundo puesto con un 21,49%.

Un dato distintivo a nivel provincial es la irrupción de la Justicia en el quinto lugar con 9,11%, sugiriendo una preocupación específica por el funcionamiento de las instituciones locales.

Problema (Provincia) Porcentaje

Corrupción 30,98%

Pobreza 21,49%

Desempleo 11,00%

Inseguridad 9,89%

Justicia 9,11%

Foco en la Economía y la Transparencia

El informe de Meraki Consultora pone de manifiesto que, aunque los temas económicos como la Pobreza y el Desempleo continúan siendo preocupaciones centrales, es la percepción de falta de transparencia y el desvío de recursos lo que más irrita a la ciudadanía en la actualidad.

La alta correlación entre los principales problemas percibidos a nivel nacional y provincial (Corrupción y Pobreza) refleja una sintonía en las demandas de los tucumanos respecto a sus expectativas de gestión, exigiendo tanto soluciones económicas urgentes como un combate efectivo contra la corrupción en todas las esferas de gobierno.