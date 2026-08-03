Crece el uso de la app del Subsidio de Salud y refuerzan la alerta por estafas La interventora Elena Hurtado destacó el funcionamiento de la herramienta y pidió a los afiliados no compartir información personal ante publicaciones falsas.

La implementación de la aplicación del Subsidio de Salud continúa mostrando resultados positivos. Durante julio se registraron aproximadamente 127.000 descargas y se utilizaron cerca de 140.000 tokens, una herramienta que fortalece la seguridad y la trazabilidad de las prestaciones médicas para los afiliados.

La interventora del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST), Elena Hurtado, destacó que fue muy positiva la utilización de la aplicación.

“Los prestadores que estaban incluidos en esta etapa eran el Colegio Médico y el Círculo Médico del Sur, quienes lo recibieron de manera positiva. Esto nos permitió lograr una mayor trazabilidad y seguridad, que era uno de los principales objetivos”, afirmó.

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Alerta por estafas digitales

En paralelo al avance de la herramienta, desde el organismo reiteraron el pedido de extremar los cuidados ante maniobras fraudulentas que circulan en redes sociales utilizando de manera indebida el nombre del Subsidio de Salud.

Hurtado explicó que los delincuentes difunden publicaciones falsas en plataformas como Facebook e Instagram para engañar a los afiliados, solicitándoles códigos de verificación, datos personales o información bancaria.

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“La institución jamás va a pedir transferencias de dinero, códigos de validación, datos personales completos, CBU ni ningún tipo de información bancaria. Es importante que la comunidad esté alerta, especialmente para proteger a los adultos mayores, que suelen ser los más afectados por este tipo de estafas”, remarcó.

Asimismo, informó que el organismo trabaja de manera articulada con la Policía de Tucumán y el Ministerio Público Fiscal para denunciar cada uno de los hechos detectados.

“Con el apoyo del gobernador Osvaldo Jaldo pudimos articular acciones con la Fiscalía y con la División de Delitos Telemáticos de la Policía de Tucumán. A medida que recibimos nuevos reclamos realizamos las denuncias correspondientes para proteger a nuestros afiliados”, sostuvo.

El IPPS continúa recorriendo el territorio

La interventora también destacó que el organismo mantiene los operativos “IPPS en Territorio”, acercando sus servicios a municipios, comunas y organismos públicos para asistir a los afiliados en el uso de la aplicación y facilitar distintos trámites.

Las jornadas ya se realizaron en diferentes localidades y reparticiones como Vialidad, Rentas y el Siprosa, y próximamente llegarán a la Defensoría del Pueblo y a la Policía de Tucumán.

Durante estos operativos, los equipos brindan asesoramiento para descargar la aplicación, activar el token, realizar declaraciones juradas, consultar el número interno y resolver cualquier inconveniente relacionado con la plataforma.

Además, el IPPS articuló acciones con distintos organismos para facilitar el acceso a la información de los afiliados. En ese sentido, el número interno ya figura en documentación emitida por el Poder Judicial, la Dirección General de Rentas y otros sistemas provinciales, mediante un trabajo conjunto con DIGITUC.

Una aplicación simple y segura

Hurtado recordó que la aplicación puede descargarse desde Play Store o App Store y que ofrece dos modalidades de validación.

Quienes ingresan mediante Mi Argentina cuentan con una validación inmediata, ya que la identidad del usuario ya fue verificada previamente por esa plataforma. En cambio, quienes optan por la carga manual de datos deberán completar un proceso adicional de validación.

Desde el inicio de la implementación, personal de Casa Central y de todas las filiales del IPSST acompaña a los afiliados para facilitar la descarga y el uso de la aplicación. Además, se trabaja junto con la Dirección de Adultos Mayores en acciones de alfabetización digital.

“Aunque las personas mayores de 75 años estaban exceptuadas de utilizar la aplicación, más de 4.000 igualmente la descargaron. Eso demuestra que, con información y acompañamiento, es una herramienta sencilla de utilizar”, señaló.

Finalmente, la interventora destacó que la digitalización permite que los afiliados tengan toda la información de sus prestaciones al alcance de la mano.

“Como nos pide permanentemente el gobernador Osvaldo Jaldo, buscamos acercar el Estado a la gente. Con esta aplicación los afiliados pueden consultar sus consumos, conocer sus coberturas y acceder a sus prestaciones de manera rápida, segura y transparente”, concluyó.