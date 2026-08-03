Eduardo Cobos asumió como interventor del ERSEPT El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, puso en funciones al ingeniero eléctrico Eduardo "Lalo" Cobos al frente del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán. El nuevo interventor destacó que priorizará el fortalecimiento del funcionamiento interno del organismo para garantizar el cumplimiento de sus funciones de control.

El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, puso en funciones al ingeniero eléctrico Eduardo “Lalo” Cobos como interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (Ersept).

El acto se realizó en la sede del Ministerio de Economía y Producción y contó con la participación de la subinterventora del Ersept, Ingrid Lausberg; el secretario de Energía, Martín Viola; y el legislador, Tomás Cobos.

Tras asumir el cargo, Cobos explicó que la primera etapa de su gestión se centrará en el fortalecimiento del funcionamiento interno del organismo y en el trabajo conjunto con el personal.

“Yo creo que al Ersept hay que hacer que cumpla con su manual de misión y función, haga cumplir a las empresas lo que corresponde, pero no podríamos hacerlo jamás si es que administrativamente no hay armonía interna”, explicó Cobos.

MIRA TAMBIÉN Un niño de tres años quedó internado luego de caer en una boca de tormenta sin tapa

En ese sentido, sostuvo que uno de sus principales objetivos consiste en consolidar el trabajo entre las distintas áreas del ente: “Lo primero que quiero hacer es lograr que haya armonía, que haya entendimiento entre las áreas administrativas, técnicas y las que tienen que estar para que realmente se pueda cumplir”.

El interventor también confirmó que convocó a reuniones con los trabajadores y con las autoridades del organismo para avanzar en ese proceso: “Acabo de pedir que una de las primeras cosas es reunirme con ellos.”

Respecto del rol de control sobre la empresa prestataria del servicio eléctrico, Cobos ratificó la postura que mantuvo durante su trayectoria en la Defensoría del Pueblo: “He sido muy crítico. Creo que hay muchas cosas que Edet debe hacer y que el Ersept debe hacerlo cumplir. De eso no me aparto” y comentó: “No voy a dejar de ser ingeniero jamás, no voy a dejar de ser ciego cuando veo que hay un poste o un transformador que está quemándose, no voy a no voy a dejar una localidad muy del interior sin energía, porque sean tres o cuatro casas”.

MIRA TAMBIÉN Esta tarde habilitarán el tránsito en la intersección de calles 24 de Septiembre y Buenos Aires

Asimismo, afirmó que impulsará un criterio de igualdad en la prestación del servicio eléctrico en todo el territorio provincial: “Vamos a tratar de que tengan las mismas condiciones de servicio quienes estamos acá a la vuelta de la plaza como quienes están en el interior.”

En relación con los lineamientos recibidos por parte del Poder Ejecutivo, a cargo del gobernador Osvaldo Jaldo, indicó: “Que ordenemos, que normalicemos, más que nada. Lo pongamos a funcionar administrativamente para que después se puedan ejecutar el manual de misión”.

Sobre los demás servicios regulados por el ente, señaló que trabajará de manera coordinada con los organismos competentes para mejorar la calidad de las prestaciones: “Todo lo que nosotros podamos aportarles en mejora lo haremos, y todas las cosas que veamos que no corresponden también las diremos y haremos que cumplan también con lo que toda repartición tiene como misión y función”.

Por su parte, la subinterventora del Ersept, Ingrid Lausberg, destacó el trabajo conjunto que inició la nueva conducción del organismo: “Estamos para trabajar en equipo y que el Ersept se organice y que optimicemos, y la subintervención está para acompañar al ingeniero Cobos”.

Consultada sobre la nueva etapa institucional, sostuvo que el cambio permite fortalecer el funcionamiento interno del ente: “Los cambios siempre son positivos, y darle la bienvenida al ingeniero Cobos, principalmente, y poner a disposición a todos los trabajadores del organismo y a trabajar en equipo.”

Además, identificó como uno de los principales desafíos de la gestión la integración del personal: “Internamente es unir y reunir a los grandes trabajadores que tiene el Ersept, porque son muy buenos trabajadores, y la conducción va a sacar lo mejor de ellos”.

MIRA TAMBIÉN Eduardo Cobos asume al frente del ERSEPT tras la renuncia de José Ascárate

Finalmente, al referirse a las dificultades que atravesó el organismo, expresó: “Quizás hacía falta un cambio. Y acá está, hoy lo estamos iniciando”.

Fuente Comunicación Tucumán