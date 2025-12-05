Cuáles son los nuevos requisitos para que las apps de transporte operen El Concejo Deliberante aprobó una nueva ordenanza que establece el marco regulatorio para las aplicaciones de transporte en San Miguel de Tucumán, definiendo las condiciones que deberán cumplir tanto las empresas como los choferes para trabajar dentro de la ciudad.

La normativa habilita oficialmente el servicio mediante plataformas digitales para autos y motos, sin establecer cupos y permitiendo que cualquier conductor, más allá del titular del vehículo, pueda realizar la actividad siempre que cuente con el permiso municipal correspondiente.

Uno de los puntos clave es que solo podrán tomar viajes desde San Miguel de Tucumán aquellos choferes que estén inscriptos en el registro municipal, requisito indispensable para operar de manera legal.

Además, las empresas deberán inscribirse ante el municipio y tributar el TEM (Tributo Económico Municipal), integrándose así al sistema fiscal local.

Con esta regulación, el municipio busca ordenar la actividad, garantizar mayor seguridad a los usuarios y establecer reglas claras para el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte.