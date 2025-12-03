El Concejo debatirá la regulación de apps de transporte y suba del boleto Los ediles discutirán mañana la regulación de las plataformas de movilidad y un posible incremento del boleto urbano, en una sesión clave para el transporte de San Miguel de Tucumán.

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán debatirá este jueves un paquete de ordenanzas que busca regular el uso de las aplicaciones de transporte que hoy funcionan en la capital, entre ellas Uber, DiDi y Cabify. La iniciativa apunta a formalizar su actividad, unificar criterios con el servicio de taxis y remises, y establecer condiciones de seguridad y tributación para quienes operen mediante estas plataformas.

Según los proyectos que llegarán al recinto, los conductores deberán inscribirse en un registro municipal, contar con seguros específicos, cumplir requisitos técnicos de cada vehículo y tributar una tasa para poder operar dentro del ejido capitalino. La medida también habilita a que taxis y remises utilicen apps para ofrecer viajes, bajo las mismas reglas de control.

Desde el municipio explicaron que el objetivo es “ordenar un sistema que funciona parcialmente en la informalidad” y garantizar que todos los actores del transporte urbano trabajen bajo un marco regulado. La discusión llega luego de meses de reclamos del sector tradicional, que cuestionaba una supuesta competencia desleal por parte de los servicios digitales.

MIRA TAMBIÉN Jornada con tormentas aisladas y alta humedad en Tucumán

Al mismo tiempo, los concejales analizarán un proyecto de incremento en la tarifa del colectivo. Aunque aún no se difundieron números oficiales, se espera que el debate avance en torno a un pedido del empresariado para actualizar costos operativos, en medio de un escenario inflacionario que ya presiona sobre el sistema de transporte público.

De aprobarse ambas iniciativas, San Miguel de Tucumán establecerá por primera vez un marco legal claro para la operación de apps de movilidad y podría definir un nuevo valor del boleto urbano, decisiones que impactarán de manera directa en miles de usuarios de la ciudad.