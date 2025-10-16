Cuatro personas resultaron heridas en un siniestro vial en Delfín Gallo y fueron atendidas en hospitales públicos El Ministerio de Salud Pública de Tucumán informó que cuatro personas resultaron heridas tras un siniestro ocurrido en la localidad de Delfín Gallo. Todas fueron trasladadas y asistidas en distintos efectores públicos con diagnóstico de politraumatismos.

Según el parte oficial, dos de los pacientes fueron derivados al Hospital del Este Eva Perón, uno al Hospital Padilla y otro al CAPS de la zona. Las lesiones presentan diferentes grados de gravedad y permanecen en evaluación médica.

El operativo de emergencia contó con la intervención de cinco ambulancias de alta complejidad, coordinadas directamente por el ministro de Salud, doctor Luis Medina Ruiz. También participaron jefes de Áreas Operativas y Programáticas, junto a personal de Defensa Civil de Tucumán.

Las autoridades sanitarias indicaron que todos los pacientes permanecen en observación y reciben el seguimiento correspondiente para garantizar su evolución.