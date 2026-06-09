El Gobierno provincial relanzó el programa de salud Palpitar El gobernador destacó que el programa permitirá realizar controles gratuitos de presión arterial y prevenir complicaciones cardiovasculares asociadas al estrés y las emociones que genera la Copa del Mundo.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, junto al ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, encabezó el relanzamiento del programa Palpitar 2026 en el Salón Blanco de Casa de Gobierno.

Del acto también participaron el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el secretario General de la Gobernación, Federico Nazur; la fiscal de Estado, Gilda Pedicone; la diputada nacional, Gladys Medina; el secretario de Deportes, Diego Erroz; el vicepresidente del IDEP, Juan Casañas; la legisladora, Maia Martínez; Noellia Bottone, directora de los Programas Integrados de Salud y el futbolista y embajador deportivo tucumano, Luis Miguel Rodríguez.

Este programa es impulsado desde el Ministerio de Salud Pública de Tucumán con el fin de trasladar la fiebre mundialista al cuidado de la salud de la comunidad: “ningún partido se gana sin entrenamiento y ninguna enfermedad se controla sin detección temprana”, es el lema del programa que a su vez difunde que “el partido más importante no se juega en una cancha. Se juega todos los días en el cuidado de la salud de nuestra gente”.

¿Qué es Palpitar?

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Palpitar es una estrategia integral de prevención, detección precoz y acompañamiento comunitario que impulsa el Ministerio de Salud Pública de Tucumán, centrada principalmente en la Hipertensión Arterial y los factores de riesgo cardiovascular.

Su propuesta central es transformadora: no esperar que las personas lleguen al sistema de salud, sino acercar el sistema de salud a las personas, convirtiendo espacios públicos en escenarios de promoción y prevención.

Jaldo destacó el compromiso del Estado para cuidar la salud de los tucumanos

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El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, remarcó la importancia de la prevención y el control de la salud cardiovascular ante la proximidad del Mundial de Fútbol, al tiempo que destacó el crecimiento sostenido de la demanda en el sistema público de salud provincial.

Durante la presentación oficial de la iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud Pública, el mandatario sostuvo que la provincia continúa fortaleciendo la atención sanitaria pese al contexto económico actual y al aumento constante de consultas y prestaciones en hospitales y centros asistenciales.

“La salud pública de Tucumán viene creciendo en cantidad de atenciones, tanto en consultas médicas, estudios de laboratorio, diagnósticos especializados como en intervenciones quirúrgicas. Incluso personas que cuentan con obras sociales o prepagas importantes recurren al sistema público porque encuentran respuestas y soluciones”, afirmó.

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Jaldo explicó que el programa Palpitar 2026 fue diseñado especialmente para promover controles preventivos de salud durante el desarrollo de la Copa del Mundo, un evento que moviliza emocionalmente a millones de argentinos.

“Cuando relacionamos la palabra palpitar con la salud, hablamos de prevención. Hablamos de controlar la presión arterial y evitar complicaciones cardiológicas que pueden surgir ante situaciones de fuerte emoción, tanto por alegría como por frustración”, señaló.

El gobernador advirtió que el estrés cotidiano derivado de factores económicos, sociales y laborales puede agravarse durante eventos deportivos de gran magnitud, generando alteraciones en personas con factores de riesgo.

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“Hoy vivimos situaciones que nos generan tensión y estrés. Si a eso le sumamos la pasión por el fútbol, los partidos de Argentina y las emociones que despierta el Mundial, podemos tener afectaciones en el funcionamiento de nuestro organismo”, expresó.

Como parte de la iniciativa, equipos sanitarios serán desplegados en distintos puntos de Tucumán para realizar controles preventivos y brindar información a la comunidad.

“Vamos a descentralizar puestos de atención en diferentes lugares de la provincia. Allí se tomará la presión arterial, se realizarán controles básicos y se informará a cada persona sobre su estado de salud”, explicó.

Asimismo, indicó que quienes requieran seguimiento médico serán orientados para continuar los estudios correspondientes dentro del sistema sanitario provincial.

“Queremos detectar situaciones a tiempo, prevenir complicaciones y cuidar la salud de los tucumanos antes de que aparezcan problemas mayores”, afirmó.

Además de los controles presenciales, el programa contempla una amplia estrategia de difusión para promover hábitos saludables y fomentar los chequeos preventivos.

“Sabemos que no vamos a poder llegar a controlar a toda la población, por eso acompañamos esta iniciativa con una fuerte campaña de comunicación a través de los medios y de nuestros equipos de promoción de la salud”, indicó Jaldo.

El mandatario insistió en la necesidad de incorporar controles periódicos como parte de la rutina cotidiana.

“No cuesta nada tomarse la presión o realizarse un chequeo médico para saber que uno está bien. Lo importante es detectar cualquier problema a tiempo”, remarcó.

El gobernador confirmó que todas las acciones previstas dentro del programa serán gratuitas y abiertas a la comunidad.

“Como ocurre con toda la salud pública en Tucumán, estos controles serán totalmente gratuitos. Vamos a atender a la mayor cantidad de personas posible en espacios públicos, peatonales y localidades del interior”, aseguró.

Finalmente, Jaldo convocó a los tucumanos a aprovechar esta propuesta preventiva y prepararse para vivir el Mundial cuidando su bienestar.

“Argentina llega como una de las grandes protagonistas de la Copa del Mundo y tenemos que estar preparados para disfrutarla. Queremos que los tucumanos vivan cada partido con emoción, pero también con responsabilidad y buena salud”, concluyó.

Medina Ruiz destacó la planificación sanitaria en las tareas de prevención

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, destacó que el programa se desarrollará en distintos puntos de la provincia con puestos sanitarios que brindarán controles gratuitos de presión arterial, peso, talla y medición de circunferencia abdominal.

“Hoy acabamos de relanzar junto al gobernador el programa Palpitar 2026, que busca informar, promover hábitos saludables, prevenir y detectar personas que tengan hipertensión arterial para incorporarlas a los programas de seguimiento y tratamiento”, señaló el funcionario.

Según explicó, la hipertensión arterial constituye el principal factor de riesgo asociado a infartos y accidentes cerebrovasculares. En ese sentido, aprovechó el contexto del Mundial de Fútbol para advertir sobre los efectos que pueden generar el estrés, la ansiedad y las emociones intensas en personas con presión arterial elevada.

“Todos hemos sentido alguna vez cómo el corazón late más rápido durante un partido importante. En esos momentos se produce una descarga de adrenalina que aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca. En algunas personas eso puede poner en riesgo la vida”, explicó.

Controles gratuitos en toda la provincia

A partir de esta semana, los equipos de salud estarán presentes en plazas y espacios públicos, incluyendo la Plaza Independencia, realizando controles preventivos y brindando información a la comunidad.

La estrategia apunta no solo a detectar casos de hipertensión, sino también a garantizar el acceso al tratamiento. Medina Ruiz recordó que la provincia cuenta actualmente con más de 200 mil tucumanos incorporados a distintos programas sanitarios, a quienes se les asegura la provisión de medicamentos.

“Cuando encontramos una persona con hipertensión arterial la incorporamos a nuestros programas y le garantizamos el tratamiento, incluso con medicamentos producidos por la farmacia oficial”, afirmó.

Una enfermedad silenciosa y frecuente

El ministro alertó que entre el 37 y el 40 % de los mayores de 18 años padecen hipertensión arterial, aunque una gran parte desconoce su condición.

“De cada diez personas con hipertensión, aproximadamente la mitad sabe que la tiene. Y de esa mitad, solo una parte logra mantenerla controlada adecuadamente”, explicó.

Asimismo, recordó que se trata de una enfermedad crónica que suele no presentar síntomas durante años, razón por la cual es conocida como el “asesino silencioso”.

Cuando no es diagnosticada ni tratada a tiempo, puede provocar daños progresivos en órganos vitales como el corazón, los riñones, el cerebro y las arterias, disminuyendo la calidad y expectativa de vida.

Recomendaciones para disfrutar el Mundial sin riesgos

En el marco de la competencia deportiva, el titular de la cartera sanitaria recomendó a quienes padecen hipertensión controlar regularmente sus valores, no interrumpir la medicación y evitar excesos durante los encuentros deportivos.

“Hay que cuidar el consumo de alcohol, evitar los excesos en las comidas y mantener hábitos saludables. No queremos que durante esta contingencia del Mundial haya pacientes que sufran derrames cerebrales, infartos, arritmias o situaciones que puedan evitarse”, advirtió.

Además, recordó que existe un componente hereditario importante en la hipertensión arterial, especialmente en mayores de 50 años, aunque remarcó que la enfermedad puede controlarse eficazmente mediante medicación, alimentación equilibrada, actividad física, reducción del consumo de sal, abandono del tabaco y controles médicos periódicos.

“Disfrutemos del Mundial, pero cuidando nuestra salud. Ganemos o no ganemos, lo importante es mantenernos sanos”, concluyó.

La voz de los profesionales de la salud

Noellia Bottone, directora de los Programas Integrados de Salud de la provincia, comentó: “Relanzamos el programa Palpitar para detectar hipertensión arterial y prevenir complicaciones, saliendo a la calle y acercándonos a la gente en lugares concurridos, especialmente durante la fiebre mundialista. El programa está dirigido a mayores de 18 años y, además de controles de presión, incluye consejería sobre hábitos saludables; estaremos en la peatonal Mendoza y Muñeca, Plaza Independencia, Plaza Urquiza y San Martín frente a la Caja Popular”.

La directora de Promoción y Prevención de la Salud, Gabriela Schujman, dijo: “Vamos a aprovechar el inicio del mundial para invitar a los tucumanos a controlarse la salud en la peatonal, con actividades lúdicas y controles de presión, peso, índice de masa corporal y riesgo cardiovascular, presión arterial, además de consejería personalizada sobre hábitos saludables” y contó que el equipo será interdisciplinario, incluyendo enfermería, nutrición, educación física y deportes. No hay requisitos ni límite de edad, solo ganas de participar y consultar dudas de salud.

Cristina Du Plessis, jefa de Enfermedades Crónicas y No Transmisibles del Programa Integrado de Salud, explicó que el lanzamiento del programa “es fundamental porque muchas enfermedades crónicas y no transmisibles son en general asintomáticas y la campaña facilita la detección y control de la hipertensión” y recomendó controles periódicos, mantener la presión arterial bajo 140/90, y hábitos saludables como buena alimentación, actividad física, evitar tabaco y reducir alcohol.

“Justamente el 50% de la población no presenta ningún síntoma. Entonces, el diagnóstico se hace a través de la consulta al equipo de salud para el control anual. Se realiza la toma de la presión arterial, se puede detectar la presencia de hipertensión arterial, que debe después confirmarse a través de otras consultas. No hay que esperar a tener síntomas, hay que concurrir a realizar los controles periódicos”, recomendó.

El rol social de los deportistas

El futbolista tucumano Luis Miguel “El Pulga” Rodríguez destacó la importancia de la prevención y los controles médicos periódicos para cuidar la salud cardiovascular.

“Estas acciones son muy importantes. Muchas felicidades al sistema de salud de la provincia”, expresó.

El delantero remarcó que las personas no deben esperar a sentirse mal para realizarse controles y recordó que, en el deporte profesional, los chequeos son permanentes. “Tenemos controles diarios y cada tres meses nos realizamos estudios y análisis. Es fundamental estar controlados para prevenir complicaciones”, señaló.

Asimismo, invitó a la comunidad a aprovechar los espacios de atención y prevención que impulsa el sistema sanitario. “La presión es algo silencioso. Hay que asistir a los lugares de control para estar mejor y tener una buena calidad de vida”, concluyó.

Fuente Comunicación Tucumán