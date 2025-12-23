Fuerte operativo de seguridad: habrá controles de alcoholemia en toda la provincia De cara a los festejos de Navidad, el Ministerio de Seguridad de Tucumán activó el operativo especial “Felices Fiestas”, que prevé un amplio despliegue policial en todo el territorio provincial, con controles de alcoholemia en rutas, accesos y zonas urbanas. El plan fue confirmado por el ministro Eugenio Agüero Gamboa, quien señaló que el objetivo principal es “llevar tranquilidad a la sociedad y garantizar la paz social”.

El funcionario explicó que, como sucede cada año en estas fechas, se reforzó la presencia de efectivos en puntos estratégicos, especialmente en zonas comerciales, supermercados, micro y macrocentro, además de barrios y espacios verdes con alta concurrencia. Para optimizar los recursos, se redujo al mínimo la actividad en oficinas administrativas y ese personal fue reasignado a tareas preventivas en la vía pública.

“Queremos que los tucumanos vivan unas fiestas tranquilas, cuidando los bienes y, fundamentalmente, la vida de cada ciudadano”, expresó Agüero Gamboa. En ese sentido, recordó que diciembre es un mes estadísticamente complejo en materia de seguridad, lo que motivó la intensificación de los controles y patrullajes.

Refuerzo en el centro y prevención de conflictos

El ministro detalló que durante las celebraciones suelen incrementarse los hechos de descuido, como arrebatos y hurtos, así como los conflictos vecinales vinculados al consumo excesivo de alcohol y los ruidos molestos. Por este motivo, el personal policial en el microcentro fue triplicado, con patrullajes a cargo de efectivos uniformados y de civil, apoyados por brigadas de investigaciones y áreas de inteligencia.

También se dispuso una mayor vigilancia en parques y plazas, ante la previsión de una alta circulación de familias, impulsada por las elevadas temperaturas anunciadas para el fin de semana.

Alcoholemia y controles viales

Otro eje central del operativo es la seguridad vial. Agüero Gamboa informó que se trabaja de manera coordinada con municipios y comunas para intensificar los tests de alcoholemia en rutas, avenidas y principales accesos a las ciudades.

“Si toma alcohol, no conduzca. Es preferible perder un minuto de la vida que la vida en un minuto”, advirtió el ministro, al remarcar el aumento de la vulnerabilidad y de los siniestros viales durante las fiestas.

Menos delitos oportunistas y alerta por estafas virtuales

En relación con los delitos en zonas comerciales, el titular de Seguridad destacó una disminución del accionar de mecheras y carteristas, resultado del trabajo conjunto entre la Policía, el Ministerio Público Fiscal y la Justicia. Según explicó, las condenas efectivas han sido un factor clave para desalentar estas conductas. Para esta Navidad, el equipo antimecheras fue triplicado de acuerdo con el mapa del delito.

Por último, Agüero Gamboa alertó sobre el crecimiento de las estafas virtuales y delitos telemáticos, que —según indicó— muchas veces se producen por errores de los usuarios al ingresar a enlaces fraudulentos. “El desafío es educar e informar a los tucumanos para evitar que sean víctimas”, concluyó, y adelantó que la prevención en ciberseguridad será una prioridad de su gestión en 2026.