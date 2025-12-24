Secuestraron más de 15 kilos de cocaína en un puesto fronterizo El procedimiento se inició en el Puesto Fronterizo de Cabo Vallejo, sobre la Ruta Nacional 9, donde se detectaron 14 “ladrillos” de droga ocultos en encomiendas. La investigación culminó con la detención del destinatario en el barrio porteño de Barracas.

En el marco del Operativo Lapacho 2025, personal de la Dirección de Puestos Fronterizos de la Policía de Tucumán logró desarticular una maniobra de tráfico de estupefacientes que pretendía unir el norte del país con la Ciudad de Buenos Aires.

El hallazgo en la frontera

El procedimiento comenzó el pasado sábado 13 de diciembre, alrededor de las 19:00 horas, durante un control de rutina en el Destacamento Fronterizo Cabo Vallejo. Allí, los efectivos interceptaron un transporte de la empresa Balut que circulaba desde la provincia de Jujuy con destino final a la terminal de Barracas.

Al inspeccionar la carga, los uniformados detectaron anomalías en tres encomiendas. Tras la intervención de la D.I.D.R.O.P. Norte, se confirmó la presencia de 14 paquetes tipo “ladrillos” que contenían un total de 15,547 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

La estrategia: entrega vigilada

Ante el hallazgo, el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, a cargo del Dr. Guillermo Díaz Martínez, junto a la Secretaría de Leyes Especiales, dispuso una medida estratégica: la entrega vigilada.

Para no alertar a los responsables, se ordenó reconstituir los paquetes y permitir que continuaran su itinerario bajo la estricta custodia de la Sección Antidrogas de la Policía Federal Argentina. El objetivo era identificar y capturar a quien debía recibir la mercancía ilícita.

Detención y cierre del operativo

Tras seguir el rastro del cargamento hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el dispositivo culminó con éxito este miércoles. Al momento de presentarse a retirar las encomiendas, un hombre mayor de edad fue detenido de inmediato por las fuerzas federales y puesto a disposición de la justicia.

Desde la Dirección General de Unidades Especiales destacaron la articulación entre la policía provincial y las fuerzas federales para dar este importante golpe al tráfico de drogas. En tanto, la justicia federal continúa con las investigaciones para determinar si existen más ramificaciones de esta organización criminal.

