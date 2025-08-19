Desalojaron el “Loteo Monroy” y avanza en la recuperación de la Reserva La Angostura Con un operativo de seguridad de gran magnitud, el Gobierno provincial concretó el desalojo y demolición de las construcciones ilegales que permanecían en el denominado “Loteo Monroy”, dentro de la Reserva Natural La Angostura, en El Mollar.

La medida marca el cierre de un largo conflicto de usurpaciones y abre la definición sobre otros dos casos pendientes en la zona.

El conflicto por el loteo

La historia del predio se remonta a la década de 1980, cuando el Estado provincial cedió más de cinco hectáreas al Automóvil Club Argentino (ACA) para instalar una hostería y una playa de expendio de combustible. El proyecto nunca se concretó y, tras más de diez años, el ACA devolvió las tierras.

Aunque la reversión fue oficializada, la inscripción nunca se completó en el Registro Inmobiliario, dejando un vacío jurídico de más de 20 años. En ese contexto, la familia Monroy ocupó el terreno alegando derechos ancestrales.

El caso comenzó a resolverse tras un informe técnico de Flora y Fauna, Catastro y Recursos Hídricos, que impulsó a la fiscala de Estado Gilda Pedicone a inscribir formalmente el inmueble a nombre de la Provincia. Con ese trámite cumplido, la Justicia emitió la orden de desalojo que derivó en el reciente operativo.

Usurpaciones en la reserva

El “Loteo Monroy” no fue el único caso de ocupación irregular dentro de La Angostura. En los últimos años se detectaron múltiples asentamientos y emprendimientos, entre ellos:

los barrios Juana Azurduy , El Lago , Náutico y Loteo Gaucho Castro ;

una confitería y otros comercios;

un club de fútbol;

Todos fueron desalojados por la Provincia sin incidentes. El más resonante fue el “Loteo Gaucho Castro”, que derivó en una causa judicial inédita por la venta ilegal de tierras fiscales. Siete personas fueron imputadas, incluidos dos empleados de la ex Secretaría de Regularización Dominial y Hábitat y el entonces delegado comunal Jorge Cruz, suspendido de su cargo. Este expediente está próximo a llegar a juicio.

Qué queda pendiente

Actualmente, solo dos predios continúan bajo concesión y su situación se encuentra en negociación con la Provincia:

el Loteo Haten, originalmente destinado a un autocamping, donde hoy funcionan dos cabañas en alquiler.

El operativo

El desalojo del “Loteo Monroy” movilizó a decenas de efectivos policiales, bajo las órdenes de los comisarios Carlos Díaz, Eduardo Toledo y Marcos Goane. La acción fue coordinada por representantes de distintas áreas provinciales, entre ellos Hugo Vitale (Protección Jurídica del Medio Ambiente y Patrimonio Provincial), Martín Lazarte (Desarrollo Productivo), Jorge Fernández (Catastro) y Juan Carlos Parajón (Flora y Fauna).

Según fuentes oficiales, la intervención se desarrolló de manera pacífica y sin incidentes.

Una política de recuperación

Con estas medidas, la Provincia busca regularizar el dominio de las tierras públicas, garantizar su inscripción en los registros correspondientes y preservar la integridad ambiental de la Reserva La Angostura. Sin embargo, el caso expone la necesidad de reforzar los mecanismos administrativos y de control para evitar futuras usurpaciones y asegurar la custodia del patrimonio provincial.