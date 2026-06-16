El Instituto Superior de Policía celebró 85 años formando a los futuros oficiales de Tucumán El Gobernador participó del acto por el aniversario del Instituto de Enseñanza Superior de Policía “Gral. José F. de San Martín” y del ascenso ad honorem de suboficiales cadetes de tercer año. Durante la ceremonia, resaltó la capacitación de los efectivos, la incorporación de equipamiento y tecnología, y el descenso de los índices delictivos y de homicidios en la provincia.

El gobernador Osvaldo Jaldo participó este martes del acto por el 85° aniversario del Instituto de Enseñanza Superior de Policía “Gral. José F. de San Martín”, donde además se concretó el ascenso ad honorem de suboficiales cadetes del tercer año de formación, una distinción que reconoce el desempeño académico, la disciplina, los valores y la subordinación demostrados durante su trayectoria.

La ceremonia reunió a autoridades provinciales, municipales y nacionales, integrantes de las fuerzas de seguridad y familiares de los cadetes. Entre ellos estuvieron la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri; los ministros Luis Medina Ruiz (Salud), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), Susana Montaldo (Educación); el jefe y subjefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau y Roque Yñigo; el legislador Gerónimo Vargas Aignasse; el secretario de Producción, Eduardo Castro; la Senadora Beatriz Ávila; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín.

Durante la celebración, el Gobernador hizo entrega de una placa recordatoria en reconocimiento a los 85 años de trayectoria del Instituto de Enseñanza Superior de Policía “Gral. José F. de San Martín”. La distinción fue recibida por el rector de la institución, Claudio Dadin, y el vicerrector, Hugo Veliz, en representación de la comunidad educativa.

Posteriormente, las autoridades participaron del tradicional desfile institucional, del que formaron parte efectivos de las distintas unidades y regionales de la Policía.

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“Hoy estamos reunidos con toda la familia policial de Tucumán, conmemorando 85 años del Instituto de Enseñanza Superior General José de San Martín, que es donde entran como cadetes y salen recibidos como oficiales de Tucumán. Es decir, que es un instituto que forma y capacita a los futuros oficiales, que no hay duda que son quienes en el futuro van a conducir las fuerzas de la provincia de Tucumán”, expresó Jaldo.

En ese sentido, el Primer Mandatario remarcó la importancia estratégica de la formación policial para el presente y el futuro de la provincia. “Este es un acto muy importante porque nosotros entendemos que, como salen de ese instituto, es la policía que vamos a tener en el presente y en el futuro”, dijo.

Asimismo, destacó el compromiso que implica formar parte de la fuerza: “No hay duda, que para ingresar al Instituto son mucho las motivaciones que pueden tener, desde vocación, también una decisión de pertenecer a la fuerza policial, policial, y una necesidad de trabajo que puedan tener los jóvenes. Pero una vez que se ingresa, una vez que se egresa y una vez que se jura en la policía de la provincia de Tucumán, no hay duda que se tienen que convertir un servidor público para defender la vida y los bienes de cada uno de los tucumanos”.

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Fortalecimiento de la Policía

Durante su contacto con la prensa, Jaldo sostuvo que la actual gestión impulsó una transformación en la fuerza de seguridad: “Hoy podemos decir que nosotros, desde que nos hicimos cargo, allá en octubre del 2023, nuestra policía de Tucumán marcó un antes y un después, porque la hemos dotado de equipamiento, de tecnología, pero además también la hemos dotado de un profesionalismo con diferentes capacitaciones tanto a nivel provincial, nacional, y algunas de ellas a nivel internacional”, afirmó.

El Gobernador también agradeció la presencia de representantes de las policías de Catamarca y La Rioja, de fuerzas federales de seguridad y de autoridades nacionales, provinciales y municipales que participaron de la celebración.

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Resultados en materia de seguridad

Al referirse a los indicadores de seguridad, Jaldo vinculó la baja de los delitos y homicidios con el fortalecimiento de las políticas implementadas en la provincia y el trabajo articulado de las fuerzas de seguridad.

“Producto de ellos son los indicadores que tenemos. Ustedes han visto los medios nacionales, que a nivel nacional, los delitos y los homicidios han bajado en la Argentina, y cuando bajan los delitos y los homicidios, es la sumatoria de la ecuación que da en los 24 distritos de la República Argentina”, señaló.

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En esa línea, destacó el aporte de Tucumán a la reducción de los índices de homicidios. “Y en 3º lugar, en cuanto al aporte a la disminución de los índices de homicidio, está Tucumán con nuestra policía, el Operativo Lapacho que cubre la frontera norte. Es decir, que hemos tenido una evolución y un crecimiento importante en el accionar de nuestra policía”.

No obstante, reconoció que aún existen desafíos pendientes. “Ahora, si ustedes me preguntan falta, claro que falta mucho. En materia de seguridad, se puede hacer mucho, se pueden hacer muchos esfuerzos, pero siempre quedan cosas por hacer”.

Inversión en infraestructura penitenciaria

El jefe del PE provincial también destacó las obras encaradas para ampliar la capacidad del sistema penitenciario provincial, con la puesta en funcionamiento de nuevas unidades y la construcción de infraestructura destinada al alojamiento de personas privadas de la libertad.

“La verdad que hoy también podemos decir que tenemos algo que no teníamos antes, como es todo el personal del servicio penitenciario, porque después de 100 años se hicieron una cárcel, que es el servicio penitenciario de Benjamín Paz, otro servicio penitenciario en Delfín Gallo, que es para mujeres, 220 plazas, 1600 plazas en Benjamín Paz, y estamos con mucho esfuerzo tratando de terminar la alcaidía en Las Talitas, que esa alcaldía también tiene una capacidad de 250 plazas más”, expresó.

Finalmente, aseguró que las políticas implementadas permitieron avances concretos tanto en seguridad como en infraestructura carcelaria. “Nadie puede discutir ni poner en tela de juicio lo que se ha evolucionado, tanto en materia de seguridad como en materia carcelaria, en este gobierno que tengo el honor de conducir”.

Trabajo conjunto entre Provincia y Municipio

Por su parte, la intendenta de la Capital destacó la prioridad que la gestión provincial otorga a la seguridad y remarcó la importancia de la formación de los recursos humanos policiales.

“Lo importante es la capacitación del recurso humano de la policía. Actualmente, uno de los principales problemas que marca la gente era la seguridad dentro de la provincia, de San Miguel de Tucumán, también tenemos que decirlo. Y, bueno, este es un aporte que, en donde el Gobernador tiene una política pública muy destinada a seguridad, tanto en lo que es formación, capacitación, como también los recursos que se necesitan”.

La jefa municipal señaló además que el municipio viene acompañando las políticas de prevención mediante inversiones en tecnología y monitoreo urbano: “Nosotros acompañamos desde la intendencia. De 200 cámaras pasar a 500 cámaras, un centro de monitoreo que colabora con la justicia todos los días, y también con la Patrulla Protección Ciudadana (PPC) nuestra, que, si bien estamos hablando en distintas proporciones, pero tiene que ver con que ayuda y persuade, o también acompaña al ciudadano”.

En ese sentido, resaltó: “Estamos en un trabajo en conjunto permanente. Somos un equipo que nos cooperamos con el con el jefe de policía y el subjefe de policía”.

Indicadores por debajo de la media nacional

Por su parte, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, destacó los resultados obtenidos por la provincia en materia de prevención del delito y reducción de los homicidios.

“Tucumán ha colaborado fuertemente con la baja de en cuanto a lo que es los delitos contra la vida, ya que las estadísticas del gobierno nacional marcan 3,7 homicidios cada 100000 habitantes, y Tucumán está en 2,7 cada 100000 habitantes. Por lo cual es la 2º vez, perdón, que está Tucumán por debajo de la tasa nacional”.

El funcionario sostuvo que la tendencia descendente también se refleja en los delitos contra la propiedad, con reducciones sostenidas en los últimos períodos.

“Así que eso, en cuanto a los delitos contra la vida y en cuanto a los delitos contra la propiedad, ha bajado un 30% con respecto al año pasado, en y en lo que va de, perdón, en cuanto al 2024 y el 20 5, un 30% y en lo que va del año, va bajando un 11% en cuanto a la a la tasa. Siempre se mide cada 100 mil habitantes para poder equiparar a cada una de las provincias”.

Fuente Comunicación Tucumán