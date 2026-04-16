Despliegan un fuerte operativo de obras en La Madrid Los trabajos incluyen limpieza de cauces, alteo de márgenes y el uso de drones para planificar soluciones de largo plazo.

El Gobierno de Tucumán consolida un operativo integral de infraestructura en la localidad de La Madrid, con el objetivo de normalizar el sistema de drenaje y proteger la infraestructura afectada tras los últimos temporales.

Las tareas se concentran en puntos neurálgicos, como el puente de la Ruta Nacional 157 y el cauce del río Marapa, donde equipos técnicos ejecutan un plan de intervención orientado a mitigar los efectos de las crecidas. Estas acciones permiten recuperar la capacidad de escurrimiento y resguardar la seguridad urbana ante nuevos eventos climáticos.

El despliegue incluye un parque diversificado de maquinaria pesada que opera de manera simultánea en cuatro frentes críticos. En el río Marapa, se avanza con la limpieza del cauce y el despeje del puente ferroviario para evitar obstrucciones, mientras que en la margen izquierda se ejecutan tareas de alteo para prevenir desbordes.

Hacia el oeste de la ciudad, se trabaja en el ensanchamiento del canal de cintura sur, con el objetivo de interceptar el agua proveniente de zonas rurales. De manera complementaria, se realiza la limpieza de alcantarillas urbanas y se llevan adelante relevamientos con drones para mapear el estado de la cuenca y proyectar futuras obras estructurales.

Este operativo es resultado de una acción coordinada impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien instruyó el trabajo conjunto entre los ministerios de Obras Públicas y del Interior para dar respuesta a los vecinos de La Madrid.

La ejecución se encuentra bajo la órbita del ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, y es llevada adelante por la Dirección Provincial del Agua (DPA), a cargo del Marcelo Cancillieri, quienes supervisan el cumplimiento de cada intervención acordada en las mesas de trabajo con la comunidad.

Al respecto, el ministro Nazur destacó los trabajos: “Estamos cumpliendo con la palabra empeñada por el gobernador Jaldo y avanzando en el plan que diseñamos para la zona. Hoy contamos con maquinaria operando tanto en el río Marapa como dentro de la ciudad, con una consigna clara: reforzar la infraestructura hídrica y urbana, como así también reiterar el pedido ante Vialidad Nacional para las tareas de alcantarillado que se prevén bajo la Ruta Nacional 157 para llevar tranquilidad a las familias. Además de la urgencia, estamos usando tecnología de drones para tener mediciones exactas que nos permitan hacer un plan de mediano y largo plazo. El Estado está presente con todo su estamento técnico y operativo”.

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Por su parte, el director de la DPA, Cancillieri, detalló el despliegue técnico: “puntualmente estamos trabajando en la limpieza del cauce del Río Marapa y, en cuanto el suelo tenga el piso adecuado, pasaremos a limpiar los vanos del puente ferroviario que están obstruidos. Tenemos retroexcavadoras haciendo alteos sobre las márgenes para evitar el ingreso de agua. Paralelamente a esto, una retropala trabaja dentro de la ciudad limpiando alcantarillas que quedaron colmatadas tras el temporal. Es una respuesta directa a la planificación que corroboramos con los vecinos, trabajando con la máxima intensidad que el terreno nos permite”.

De esta manera, el Gobierno provincial profundiza la escucha activa en el territorio y avanza en un plan integral que articula infraestructura y participación ciudadana, con el objetivo de brindar respuestas concretas y acompañar a la comunidad.