Un alumno admitió haber escrito una amenaza en una escuela de Yerba Buena

Efectivos de la Unidad Regional Norte, a través de la Comisaría de Yerba Buena, llevaron adelante una intervención preventiva en la Escuela de Comercio “Dr. Miguel Lillo”, tras detectarse una amenaza que generó preocupación en la comunidad educativa.

El hecho ocurrió este 16 de abril en el establecimiento ubicado en calle Brasil al 1700, cuando durante el desarrollo de una clase se advirtió la presencia de un mensaje escrito en una de las paredes de un aula de tercer año que indicaba una presunta amenaza de tiroteo.

Según lo informado, la directora de la institución, Andrea Abdale, indicó que la situación fue detectada alrededor de las 12 horas, mientras se desarrollaba una clase de inglés a cargo de la docente Nerina Leonela Mirabal, quien observó la inscripción en el aula. Tras dar aviso a la dirección, la directora procedió a dar lectura al decreto vigente firmado por el gobernador de la Provincia, Osvaldo Jaldo, en el marco de los protocolos establecidos ante situaciones de riesgo.

En ese contexto, y ante la situación planteada, un alumno de 13 años manifestó de manera voluntaria que el mensaje se trataba de una broma de mal gusto, sin intención de concretar la amenaza. Posteriormente, se hizo presente en el establecimiento la madre del menor, acompañada por su representante legal.

Ante la alerta, personal policial se hizo presente en el lugar junto a efectivos de la Patrulla Motorizada y otras unidades operativas, aplicando los protocolos de seguridad vigentes y resguardando a la comunidad educativa.

La situación fue puesta en conocimiento de la Unidad Fiscal Criminal 2 del Centro Judicial Capital, que dispuso medidas investigativas, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones testimoniales a las autoridades escolares y personal docente. Asimismo, se dio intervención a la Dirección de Criminalística.

Desde las autoridades se destacó la rápida actuación conjunta entre la institución educativa y las fuerzas de seguridad, lo que permitió llevar tranquilidad y activar los mecanismos preventivos previstos para este tipo de situaciones.