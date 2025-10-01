Detuvieron a dos personas más por el tiroteo en Tafí Viejo Búsqueda y Captura de Prófugos aprehendió a dos personas durante una serie de allanamientos realizados en domicilios de la capital.

Un equipo policial de la División Búsqueda y Captura de Prófugos aprehendió a dos personas durante una serie de allanamientos realizados en domicilios de la capital, en el marco de la investigación por el tiroteo ocurrido en Tafí Viejo durante una fiesta.

En ese aspecto, el jefe de la División, comisario Jorge Romano, explicó: “El 21 de septiembre, en Tafí Viejo se desarrollaba un evento en un salón de fiesta por el Día de la Primavera. En ese momento, “Chucky” Casanova, junto con otras personas efectuaron disparos con un arma de fuego, para luego darse a la fuga”.

Asimismo, agregó: “Por este motivo iniciamos una investigación, la cual derivó en 13 medidas judiciales en diferentes inmuebles. Estas fueron positivas, ya que logramos detener al principal implicado”.

“Continuando con las pesquisas, este martes ingresamos a otras viviendas por disposición de la Justicia, donde secuestramos un arma de fuego, municiones, una réplica de pistola, estupefacientes y aprehendimos a dos personas. Una de ellas estaba acusada por un robo”, cerró, Romano.

Fuente Comunicación Tucumán