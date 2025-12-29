El Gobierno provincial realizará una inversión de US$ 7 millones para modernizar la Terminal de Ómnibus El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público oficializó el plan de modernización integral del predio. El proyecto contempla una concesión por 20 años con el objetivo de elevar los estándares de seguridad, confort y conectividad para los usuarios.

El Gobierno de Tucumán dio un paso decisivo en la modernización de la infraestructura de transporte con el llamado a licitación nacional para la recuperación y explotación integral de la Terminal de Ómnibus de San Miguel de Tucumán. Esta medida busca dar respuesta a la necesidad de renovar una de las principales puertas de entrada a la provincia, adecuándola a las exigencias actuales de servicios y tecnología. El proceso fija el próximo 10 de marzo como fecha para la presentación de ofertas, asegurando transparencia y competitividad en la adjudicación.

El proyecto de refuncionalización exige una inversión mínima de 7 millones de dólares en un plazo máximo de cuatro años. Las obras prioritarias incluyen la remodelación completa de los accesos, la jerarquización del ingreso peatonal y la climatización de la zona de andenes con la incorporación de cartelería digital.

Además, se prevé un reordenamiento del desarrollo comercial y gastronómico, optimizando el uso de los espacios para mejorar la experiencia de los pasajeros. Cabe destacar que, bajo este esquema de concesión, la infraestructura y los equipos seguirán siendo propiedad del Estado provincial.

Esta iniciativa se concretó bajo la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, quien aprobó los pliegos elaborados conjuntamente por el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, la cartera de Economía y Fiscalía de Estado.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Ing. Marcelo Nazur enfatizó el cumplimiento de los plazos fijados por la provincia: “el Gobernador ya firmó el decreto de llamado a licitación, aprobando los pliegos para el 10 de marzo. Es una licitación nacional y los pliegos son de acceso gratuito, justamente para asegurar la mayor cantidad de oferentes posibles para la nueva concesión”.

“Buscamos una transformación de fondo: que incluirá un espacio verde y un lugar temático con gastronomía. Es un anteproyecto muy lindo el de la Provincia, que sienta las condiciones mínimas para la obra”, destacó.

La renovación de la Terminal de Ómnibus no sólo representa un avance en términos arquitectónicos, sino que constituye una política de Estado orientada a fortalecer el turismo y la integración regional.

Con esta medida, la provincia apuesta a una infraestructura de transporte que sea sinónimo de eficiencia y progreso, brindando a los tucumanos y visitantes una terminal a la altura del crecimiento estratégico que Tucumán requiere para las próximas décadas.

