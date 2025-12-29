Osvaldo Jaldo y Beatriz Ávila analizaron la aprobación del Presupuesto nacional 2026 El encuentro permitió reafirmar una agenda de trabajo conjunta entre la Provincia y sus representantes en el Congreso.

El gobernador Osvaldo Jaldo mantuvo este lunes un encuentro de trabajo con la senadora nacional Beatriz Ávila para analizar la reciente aprobación del Presupuesto nacional 2026, aprobado por el Senado de la Nación el viernes pasado.

La reunión se desarrolló en Casa de Gobierno y se dio luego del encuentro que el Primer Mandatario provincial mantuvo con la senadora nacional Sandra Mendoza, en el marco de una agenda institucional vinculada al tratamiento legislativo de iniciativas clave para las provincias.

El Senado aprobó la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026, que previó gastos por $148 billones, un superávit primario del 1,2% del PBI, una inflación anual proyectada del 10,1% y un crecimiento económico estimado del 5%. La norma fue aprobada con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención.

En ese contexto, la senadora Ávila explicó el acompañamiento a la iniciativa y remarcó la importancia de contar con una herramienta presupuestaria vigente. “Se aprobó el Presupuesto nacional 2026. Nosotros hemos acompañado entendiendo que la Nación necesitaba un presupuesto, porque hace dos años que no lo tenía. El presupuesto es la hoja de ruta: define el rumbo del gobierno nacional y fija el equilibrio fiscal y el superávit financiero”.

La legisladora sostuvo que la sanción de la ley permitió transparentar el manejo de los recursos públicos y dar previsibilidad a la gestión nacional. En ese sentido, afirmó: “Hasta ahora los fondos se manejaron con discrecionalidad y había una falta de conocimiento al no tener presupuesto. Eso se subsanó y va a comenzar a regir a partir del 1 de enero”.

Ávila también destacó el impacto del Presupuesto en las provincias y, particularmente, en Tucumán. Al valorar la gestión provincial, expresó: “Tucumán es una de las provincias más beneficiadas, y esto tiene que ver con la actitud y la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, que ha sabido recuperar recursos que son de las provincias y volcarlos en obras públicas de gran envergadura, que van a mejorar la calidad de vida y generar trabajo genuino”.

La senadora se refirió también al financiamiento educativo y universitario. Al respecto, aseguró: “La educación es un derecho constitucional y los recursos están garantizados. El presupuesto plasmó en la práctica los fondos que le corresponden a cada área, tal como fue aprobado en Diputados”.

Finalmente, Ávila adelantó lineamientos sobre el debate de la reforma laboral previsto para el próximo período legislativo y subrayó su enfoque integral: “La modernización laboral es necesaria y no significa precarización. Vamos a defender los derechos de los trabajadores, pero también dar herramientas para incentivar el trabajo genuino y reducir la informalidad”.

“La ley de reforma laboral va a ser una herramienta, no la única. Además, nosotros estamos abiertos a cualquier aporte que hagan todo tipo de sectores. Nosotros hemos escuchado a los sindicatos, a los empresarios, a la CAME, a los bancos, a los artistas, a los periodistas”, cerró la parlamentaria.

