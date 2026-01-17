Detuvieron en Buenos Aires al sospechoso por el crimen de Erika Álvarez El sujeto fue encontrado luego de permanecer prófugo desde el hallazgo del cuerpo de Erika Antonella Álvarez. Será puesto a disposición de la Justicia provincial.

Tras una investigación llevada adelante por la División Homicidios de la Policía de Tucumán, fue detenido en la localidad bonaerense de Pilar un hombre de 51 años, señalado como principal involucrado en el homicidio Erika Antonella Álvarez, de 25 años, hallada sin vida en un basural del sur de la Capital.

Las actuaciones se iniciaron el jueves 8 de enero, cuando efectivos policiales intervinieron tras un aviso recibido por vecinas del barrio Manantial Sur, quienes alertaron sobre la presencia de un cuerpo sin vida en un basural ubicado en la intersección de calles William Bliss y Gerónimo Helguera.

A partir de ese momento, personal de la División Homicidios comenzó con las diligencias correspondientes, en coordinación con la Justicia, en el marco de una causa que inicialmente estuvo a cargo de la fiscal Dra. María del Carmen Reuter, logrando reunir indicios y elementos probatorios que condujeron hacia un hombre de 51 años, quien, según se pudo establecer, ya había salido de la provincia.

En ese contexto, se realizaron medidas de allanamiento y otras averiguaciones que permitieron confirmar que el sospechoso se encontraba en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires y se dispuso un operativo conjunto entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia, el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía Federal Argentina y la Policía de Tucumán.

De esta manera, un equipo de la fuerza provincial se trasladó hasta Buenos Aires y, en forma articulada con la Policía Federal, logró concretar la detención del presunto autor del hecho, sobre quién pesaba una orden de captura nacional e internacional solicitada por el Ministerio Público Fiscal.

Actualmente, la causa se encuentra bajo la conducción del fiscal Dr Carlos Picón y se iniciaron los trámites legales correspondientes para el traslado del detenido a la provincia.

Fuente Comunicación Tucumán