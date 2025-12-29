Dictan prisión preventiva para los dos acusados por el crimen de Kevin Avellaneda Un hombre de 59 años y una mujer de 45 fueron imputados como coautores del homicidio del joven de 22 años hallado sin vida en un cañaveral

Un hombre de 59 años y una mujer de 45 fueron imputados como coautores del homicidio del joven de 22 años hallado sin vida en un cañaveral. La Fiscalía sostuvo que existen riesgos procesales y medidas pendientes de producción de prueba. Permanecerán privados de la libertad por tres meses mientras avanza la causa.

Este lunes 29 de diciembre se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción contra las dos personas aprehendidas por el crimen de Kevin Avellaneda (22), cuyo cuerpo sin vida fue hallado el viernes pasado en la ciudad de Concepción.

Por parte del Ministerio Fiscal intervino la auxiliar de fiscal Gabriela Ghilardi, en representación de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios del Centro Judicial Concepción, que conduce Miguel Varela.

Durante la audiencia, la Fiscalía imputó como coautores del delito de homicidio simple a un masculino de 59 años, y a una mujer trans de 45, quienes habían sido detenidos durante el fin de semana en el marco de la investigación.

La acusación

De acuerdo a la teoría del caso presentada por el MPF, el hecho ocurrió el 26 de diciembre, alrededor de la 1.26 de la madrugada, cuando el hombre acusado conducía un automóvil Chevrolet Corsa por la calle Heredia. Al girar hacia calle Italia, detuvo la marcha y subieron al vehículo la mujer y la víctima, Kevin Avellaneda. Los tres se dirigieron luego hacia un callejón ubicado en inmediaciones de avenida Vicente López y Planes, a la altura del Corona Golf Club, donde el vehículo se detuvo. Allí se produjo una discusión entre el chofer y Avellaneda, en el transcurso de la cual el conductor le asestó una puñalada al joven, provocando heridas que le causaron la muerte. Según la imputación, tras el ataque, la mujer descendió del auto y huyó a pie, mientras que el conductor se retiró del lugar en el vehículo.

El cuerpo de Avellaneda fue hallado el viernes en un cañaveral de avenida Vicente López y Planes, y la autopsia preliminar determinó que murió por un shock hipovolémico causado por una herida de arma blanca profunda en el muslo derecho.

Medidas cautelares

Al solicitar la prisión preventiva para ambos acusados, la representante del MPF sostuvo que existen elementos de prueba suficientes que los vinculan con el hecho, además de los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación. Entre las medidas pendientes, la Fiscalía mencionó la necesidad de identificar testigos, analizar la evidencia recolectada, peritar el vehículo secuestrado y realizar estudios sobre los teléfonos celulares vinculados a la causa. Por ello, pidió que ambos permanezcan detenidos por el plazo de seis meses.

Tras escuchar a las partes, el juez interviniente resolvió hacer lugar parcialmente al pedido y dictó la prisión preventiva por el término de tres meses para ambos imputados.

Fuente: MPF