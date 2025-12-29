Prisión preventiva para el acusado de asesinar a Tamara Sánchez Según la imputación del Ministerio Fiscal, Eder Bernardo Morales apuñaló a la víctima en el cuello con el pico de una botella rota.

Este lunes 29 de diciembre, en horas de la tarde, se realizó una audiencia en la que, la Unidad Fiscal de Homicidios II, al mando de Carlos Sale, formalizó la investigación, formuló cargos y pidió medidas de coerción en contra de Eder Bernardo Morales, el hombre que fue aprehendido sospechado por el crimen de Tamara Gimena Sánchez (28). El sangriento hecho se registró durante la madrugada del último domingo en un domicilio ubicado en el barrio Asentamiento El Ángel, en la capital.

Según relató el auxiliar de fiscal, Alejandro Andole, alrededor de la hora 01:00, en el contexto en que un grupo reducido de personas se encontraba celebrando el cumpleaños del imputado, fue que éste inició una discusión con su pareja, la cual fue acrecentándose y se convirtió en una pelea entre ambos, donde Morales ejerció violencia física sobre la mujer, golpeándola en diferentes partes del cuerpo.

Ante esta situación, intervinieron en su defensa el tío de la pareja del agresor y su pareja, Sánchez. La escalada de violencia continuó, resultando en una pelea entre todos. En ese momento, la dueña de la casa y pareja de Morales se dirigió a la vivienda de sus vecinos para pedirles que la ayuden llamando a la Policía, mientras continuaba la pelea entre las otras tres personas.

En esa circunstancia, el imputado tomó un pico de botella y –con claras intenciones de causarle la muerte– se lo asestó con fuerza en el cuello a Sánchez, lo que le provocó un shock hipovolémico por herida de arma blanca que la condujo a la muerte.

Preso mientras avanza la causa

Andole le atribuyó a Morales el delito calificado provisoriamente como homicidio simple en calidad de autor. A continuación, el representante del MPF detalló las evidencias reunidas hasta este incipiente tramo de la investigación, entre las que se destacan las entrevistas a testigos presenciales.

Como último punto, la Fiscalía solicitó que se ordene la medida cautelar de mayor intensidd, es decir la prisión preventiva, por el plazo de cuatro meses, al considerar que se encuentran latentes los riesgos procesales de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. Dicha petición fue avalada por la querella, en tanto que la defensa técnica se opuso y, en su lugar, propuso que se dicten medidas de menor intensidad (reglas de conducta).

Al momento de comunicar su resolución, la jueza interviniente decidió aceptar parcialmente el pedido del Ministerio Fiscal y otorgó la prisión preventiva, pero por el término de dos meses. En ese sentido, ordenó que el acusado sea alojado en un complejo penitenciario.

