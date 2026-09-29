Dictaron nueve años de prisión para el hombre que asesinó a su hermano Walter Robledo admitió haber asesinado a puñaladas a Germán, en mayo pasado. El juez homologó el acuerdo, pero la sentencia no quedó firme porque la querella rechazó el monto de la reparación económica.

Walter Adolfo Robledo (47) fue condenado a nueve años de prisión efectiva por el homicidio de su hermano Germán David Robledo (36). La pena surgió de un acuerdo de juicio abreviado que se trató este martes 29 de septiembre, en una audiencia en la que el acusado reconoció su responsabilidad.

Lo que se acordó

El convenio fue celebrado entre el Ministerio Público Fiscal, el imputado y su defensa. Lo presentó ante el tribunal la auxiliar fiscal Carolina Brito Ledesma, en representación de la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo.

Las partes coincidieron en encuadrar el hecho como homicidio simple y en fijar la pena en nueve años de cumplimiento efectivo. Además, el acuerdo prevé que el condenado abone una reparación económica de $1.000.000. Consultado por el juez durante la audiencia, Walter Robledo admitió su culpabilidad.

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Cómo ocurrió el crimen

El hecho se produjo el 30 de mayo, alrededor de las 9.30, dentro de la casa del padre de ambos, en avenida Siria al 1900, en la capital tucumana. Según la acusación, los hermanos discutían cuando Walter tomó un cuchillo y, con la intención de matarlo, atacó a Germán. Le provocó dos heridas que atravesaron el pulmón derecho y una tercera que dañó el hígado.

Germán fue llevado al hospital Avellaneda, donde murió a causa de un shock hipovolémico, derivado de un traumatismo abierto de tórax.

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La querella se opuso y el fallo no quedó firme

La parte querellante rechazó el acuerdo. Su objeción se centró en que la suma fijada como reparación económica para la familia de la víctima le pareció insuficiente.

Tras escuchar a todas las partes, el juez aceptó el juicio abreviado y dispuso que Robledo sea alojado en una unidad del Servicio Penitenciario. Sin embargo, como hubo oposición de la querella, la sentencia todavía no está firme. Por ese motivo, el MPF pidió extender por dos meses la prisión preventiva del condenado, y el magistrado hizo lugar al planteo.

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Fuente Los Primeros