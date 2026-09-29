La intendente Rossana Chahla llamó a seguir transformando la ciudad junto a vecinos e instituciones En la Iglesia Catedral se realizó la celebración litúrgica en conmemoración de los 341 años del traslado de San Miguel de Tucumán desde Ibatín y en honor al Patrono de la Ciudad, San Miguel Arcángel.

La intendente Rossana Chahla participó este martes de la Misa de Acción de Gracias al Patrono de la Ciudad, San Miguel Arcángel, que se ofició en la Iglesia Catedral “Nuestra Señora de la Encarnación”, en el marco de la conmemoración del Día de la Ciudad, que se celebra con motivo del 341° aniversario del traslado de San Miguel de Tucumán desde Ibatín a su actual emplazamiento.

Luego de la celebración litúrgica, Chahla reflexionó sobre la historia de San Miguel de Tucumán fundada en 1565 en el paraje de Ibatín por el capitán Diego de Villarroel, donde permaneció durante 120 años antes de trasladarse a su actual ubicación.

“La historia la tenemos que conocer todos los tucumanos. Esta es una ciudad de más de 400 años que estuvo 120 años en Ibatín, que ha sido trasladada por las inundaciones, por muchas enfermedades. Los vecinos en ese momento se reunieron y decidieron que lo mejor para San Miguel de Tucumán era trasladar una ciudad, hace 341 años”, indicó.

La alcaldesa sostuvo que tener presente la historia de la ciudad es fundamental para construir su futuro. “La historia hay que recordarla, pero hay que trabajar también para adelante, mirar para adelante. Tenemos muchos desafíos en los cuales estamos trabajando”, agregó.

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En ese sentido, la jefa municipal destacó tres ejes fundamentales en materia de políticas públicas que lleva adelante su administración: la movilidad urbana, el cuidado del medioambiente y la recuperación de espacios de encuentro.

“Uno de los desafíos principales que tenemos es la movilidad en donde estamos planteando un sistema nuevo que va a agilizar el transporte. Tenemos que trabajar en eso con todos los intendentes metropolitanos para poder avanzar realmente en lo que queremos”, señaló en referencia al primer eje.

“En segundo lugar está el cuidado de nuestro medioambiente con todas las políticas públicas en las que trabajamos, que tienen mediciones y metas. Y tercero es generar espacios de encuentro que son fundamentales. Ya vamos 67 plazas y ahora tenemos 70 porque se agregaron las plazas Urquiza, Alberdi y la plaza Yrigoyen”, indicó.

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Por último, Chahla abogó por seguir consolidando el trabajo conjunto entre instituciones y vecinos en la construcción de la ciudad.

“El trabajo siempre debe ser en equipo y en conjunto. No tenemos opción. Nosotros que tenemos una responsabilidad institucional y esto no se puede hacer sin la gente, sin los vecinos”, cerró.

Fuente San Miguel de Tucumán