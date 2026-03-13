Docentes acordaron mejoras salariales y confirman continuidad de las clases Dirigentes gremiales señalaron que el acuerdo incluye el pago por título desde mayo y mejoras que impactarán en distintos sectores del sistema educativo.

Tras la reunión paritaria con el Gobierno provincial, dirigentes docentes destacaron que el nuevo acuerdo alcanzado incluye avances que mejoran la propuesta inicial, pese a que en un primer momento se había planteado que no había margen para ampliar la oferta salarial.

Según explicaron, uno de los puntos centrales incorporados en la negociación es el reconocimiento del pago por título, que comenzará a abonarse desde mayo y representará un adicional de $50.000 sobre lo que se había ofrecido originalmente.

“Se había dicho que no había un peso más para el acuerdo, pero este acuerdo es distinto. En mayo se nos reconoce lo que es el título y eso lleva un monto de 50 mil pesos más de lo que se ofreció al principio”, señalaron los representantes gremiales.

MIRA TAMBIÉN Vecinos de los barrios IPV y Las Piedritas viven momentos de angustia e incertidumbre

Además del aspecto salarial, el acuerdo contempla numerosos puntos que el sector consideraba prioritarios, vinculados a situaciones específicas dentro del sistema educativo y que impactarán en determinados grupos de docentes.

En ese sentido, remarcaron que estas medidas también tendrán incidencia en la mejora de los ingresos. Uno de los casos mencionados fue el de los maestros de grado, quienes al contar con hora extendida podrían registrar una mejora adicional en sus salarios.

Desde el sindicato indicaron que estos avances fueron valorados dentro de la negociación, ya que apuntan a atender reclamos de distintos sectores del sistema educativo.

Finalmente, los dirigentes confirmaron que, tras el acuerdo alcanzado, las clases continuarán con normalidad, aunque señalaron que la situación de algunos establecimientos afectados por las lluvias sigue siendo un factor a considerar.

“La normalidad de las clases continúa, aunque sabemos que la situación de algunas escuelas es un condicionante”, concluyeron.

MIRA TAMBIÉN Cuatro meses de prisión preventiva para el hombre que atacó al diputado Federico Pelli